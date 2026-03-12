Logo
Đani hitno primljen u bolnicu

Autor:

ATV

12.03.2026

15:28

Радиша Трајковић Ђани
Foto: Printscreen Youtube

Radiša Trajković Đani je hitno primljen u bolnicu i nalazi se na liječenju na VMA u Beogradu.

Popularni folk pjevač Radiša Trajković Đani hitno je primljen u bolnicu, a on se od utorka nalazi na liječenju na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Đani Trajković prije dva dana je primljen na VMA, a ljekari mu rade pregled cijelog tijela. Kako bi bili sigurni da će sve uraditi onako kako treba, odlučili su da pjevača zadrže u bolnici.

насиље жене 1

Region

Jezivo: Otac razbijao saksije kćerki o glavu, komšinica sve gledala

“Tačno je, Đani je od utorka hospitalizovan. Lekari su odlučili da urade detaljne analize i preglede kako bi bili sigurni da je sve u redu. On je uvek optimističan i pun života, pa verujemo da će rezultati biti dobri”, kratko je rekla Slađa.

Pjevač je posljednjih dana osjećao umor i slabost, zbog čega je odlučio da potraži ljekarsku pomoć. Nakon prvih pregleda, doktori su predložili da ostane na posmatranju dok se ne završi kompletna dijagnostika.

(Nova)

