Nije Bakir drugačiji, mi smo: Marija Šerifović oduševila gestom

ATV

11.03.2026

15:57

Марија и Бакир
Foto: Screenshot

Marija Šerifović, na beogradskom koncertu je zapjevala sa mladićem Bakirom koji ima Daunov sindrom. Posvetila mu je emotivne riječi.

"Moj Bakir. Postoje ljudi koji na ovaj svijet dođu da nas podsjete šta je ljubav. Ona najčistija. Bez straha. Bez računice. Bez ijedne maske. Bakir je jedan od njih", napisala je Marija.

Постројење за десалинизацију

Svijet

Nafta nije najveća slabost Zaliva, u pitanju je nešto bitnije

Istakla je da Bakir nije drugačiji, nego da smo mi.

"Kada je izašao na binu i kada smo zagrljeni započeli da pjevamo, na trenutak sam imala osjećaj da je sve stalo. Buka. Svjetla. Hiljade ljudi. Ostala su samo dva srca i ljubav koju ne možeš da naučiš. Možeš samo da je imaš. Gledala sam te oči koje se smiju, onako kako mi, 'normalni', odavno više ne umijemo. I tada sam shvatila jednu veliku istinu. Nije on drugačiji. Mi smo. Mi smo ti koji smo zaboravili kako se voli bez zadrške, bez stida i bez straha. Bakire moj… Ako postoji trenutak koji ću zauvijek čuvati u srcu sa ove tri noći, onda je to ovaj. Kad god poželiš ova bina je i tvoja", dodala je na kraju.

Marija Šerifović

koncert

