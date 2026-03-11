Detalji nezgode u Banjaluci: Biciklista povrijeđen u sudaru sa kamionom

Foto: Screenshot

U Ulici Braće Podgornika u Banjaluci danas, 11. marta u 14.53 dogodila se saobraćajno nezgoda u kojoj je učestvovalo teretno vozilo i biciklista, koji je zadobio povrede, potvrđeno je iz Policijske uprave Banjaluka.

"Povrijeđenom licu se na UKC RS ukazuje ljekarska pomoć", rečeno je iz banjalučke policije. Dodaju da je u toku vršenje uviđaja, prenose Nezavisne novine. Banja Luka Kamion pregazio bicikl: Nezgoda u Banjaluci

