Detalji nezgode u Banjaluci: Biciklista povrijeđen u sudaru sa kamionom

Autor:

ATV

11.03.2026

16:53

Незгода
Foto: Screenshot

U Ulici Braće Podgornika u Banjaluci danas, 11. marta u 14.53 dogodila se saobraćajno nezgoda u kojoj je učestvovalo teretno vozilo i biciklista, koji je zadobio povrede, potvrđeno je iz Policijske uprave Banjaluka.

"Povrijeđenom licu se na UKC RS ukazuje ljekarska pomoć", rečeno je iz banjalučke policije.

Dodaju da je u toku vršenje uviđaja, prenose Nezavisne novine.

Камион прегазио бицикл

Banja Luka

Kamion pregazio bicikl: Nezgoda u Banjaluci

Tagovi :

Banjaluka

Saobraćajna nezgoda

