Istraga tragedije u Šušnjarima: Sin pogođen s tri hica, otac imao ranu na glavi

Obdukcija tijela Nenada (51) i Ljubiše Račića (28), oca i sina koji su juče pronađeni mrtvi u garaži pored porodične kuće u Šušnjarima, potvrđeno je da su obojica stradali od projektila ispaljenih iz pištolja.

Rane na tijelima, kako saznaje ATV, potvrdile su prvobitne sumnje istražilaca da je otac prvo pucao u sina, a potom sebi oduzeo život.

Ispaljena tri hica

”Na tijelu sina pronađene su povrede koje potiču od tri hica. Jedna je rana na nozi, a dvije na grudnom košu, od čega je jedan metak prošao i kroz ruku, dok je druga rana bila smrtonosna. Otac je imao jednu ranu na glavi i sve ukazuje da je sam u sebe pucao”, kaže izvor ATV-a.

Na mjestu zločina pronađen je pištolj i čaure koji će biti predmet daljeg vještačenja, a izuzete su i parafinske rukavice kako bi se potvrdilo ko je pucao.

Bili sami kod kuće

Motiv ubistva nije poznat i predmet je dalje istrage. Prema nezvaničnim informacijama između oca i sina je i ranije bilo određenih razmirica i pretpostavlja se da je tragediji prethodila svađa, koja je kulminirila. U vrijeme tragedije otac i sin su sami bili kod kuće. Nenadova supruga, a Ljubišina majka je u to vrijeme bila na poslu.

Ništa nije ukazivalo na tragediju

Komšije o ovoj porodici imaju samo riječi hvale. Cijeli slučaj ih je šokirao jer, kako navode, ništa nije ukazivalo da bi moglo doći do tragedije. Navode da se Račićima niko u komšiluku nije imao bilo kakav problem, opisuju ih kao dobre ljude.