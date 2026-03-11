Logo
Zeljković: Premijer Minić rekao ono što građani Banjaluke govore svaki dan

11.03.2026

Зељковић: Премијер Минић рекао оно што грађани Бањалуке говоре сваки дан
Foto: ATV

Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković izjavio je da je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas samo jasno rekao ono što građani Banjaluke već dugo osjećaju – da se grad suočava sa stotinama problema, dok se gradonačelnik umjesto njihovog rješavanja sve češće bavi političkim performansima.

"I sami saradnici gradonačelnika rekli su da Banjaluka ima na stotine otvorenih problema. Od komunalnih pitanja, parkinga i vrtića do funkcionisanja javnih ustanova i infrastrukture. Umjesto da se ti problemi rješavaju, danas smo vidjeli pokušaj da se vlastita nekompetentnost sakrije napadima na premijera i institucije Republike Srpske", rekao je Zeljković.

On je naglasio da je premijer Minić reagovao odgovorno i otvoreno, jer je nedopustivo da se u trenutku kada Republika Srpska vodi ozbiljnu politiku stabilnosti i jača svoj međunarodni položaj pokušava unositi nemir među građane političkim predstavama.

Станивуковић Минић

Republika Srpska

Minić došao na konferenciju Draška Stanivukovića i održao mu lekciju

"Mjesto gradonačelnika je u Banjaluci, među ljudima koji su ga birali, a ne na političkoj pozornici na kojoj pokušava da gradi lične ambicije. Današnji događaj je još jednom pokazao da je Banjaluka za njega često samo usputna stanica za neke veće funkcije – one za koje očigledno još nije dorastao", istakao je Zeljković.

Prema njegovim riječima, Banjaluci nisu potrebne političke predstave nego ozbiljan rad.

- Gradonačelniku bi bilo mnogo pametnije da sjedne sa odbornicima u Skupštini grada, formira timove i počne rješavati konkretne probleme Banjaluke. Građani ne traže performanse, nego rezultate. To je posao za koji je izabran i odgovornost koju mora preuzeti - poručio je Zeljković za Srnu.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Vrijeme za racionalne odluke, EU da ukine sankcije na uvoz nafte iz Rusije

Zeljković je dodao da će SNSD nastaviti da predlaže konkretna rješenja za probleme u gradu i podržavati politiku stabilnosti i razvoja koju vodi Vlada Republike Srpske.

