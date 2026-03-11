Ilustrovana obmana: U korpi vrijednost 35 KM

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković na kraju neuspješne konferencije za medije ispred Vlade Republike Srpske izveo je performans, iako je odbio da ga tako nazove. U njemu je uporedio dvije korpe sa namirnicama kao poređenje cijena danas i od prije pet godina.

"Ovdje smo htjeli ilustrovati, ne može drugačije. Ovo je jedna korpa (pokazuje lijevu punu), koja je prije pet godina bila 100 KM, a danas je ovo (pokazuje desnu polupraznu). Samo ilustrovano. Nekada je naš penzioner za 100 KM mogao da ima korpu koju ne možete da dignete, a pogledajte danas. Za pedeset odsto manje proizvoda. To je za pet godina. Rast cijena je za 50 odsto veći nego rast penzija, a za 36 nego prosječne plate. Ja mislim da o tome treba da pričamo. Saglasan sam da ima problema u Banjaluci. Problemi iz BiH se prelijevaju u Republiku Srpsku, a onda problemi iz Republike pogađaju najveći grad", rekao je Stanivuković.

Poluprazna korpa na performansu Stanivukovića

Koliko je sve poskupjelo ne treba niko sa strane da nam govori, ali tu dolazimo do "ilustrovana obmana" banjalučkog gradonačelnika. U polupraznoj korpi nalazi se roba u vrijednosti od oko 35 KM (provjerili smo).

O tome gradonačelnik želi da priča. Ne o spornim regulacionim planovima u gradu, nego o Bliskom istoku i akcizama. Ne o prekomjernim zapošljavanjima u Gradskoj upravi, nego o robnim rezervama. Ne o komunalnim poskupljenjima u gradu, nego o inflaciji koja guta svaku zarada. Ni o neisplaćenim podsticajima poljoprivrednicima nije htio da govori kada ga je upozorio premijer Savo Minić, ali o problemima mljekara jeste. Želi da priča o problemima za koje nije nadležan da rješava, a on za koje je izabran gura pod "potrošačku korpu".