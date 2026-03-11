Ilustrovana obmana: U korpi vrijednost 35 KM

Autor:ATV
11.03.2026
14:20
Komentari:10
Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković na kraju neuspješne konferencije za medije ispred Vlade Republike Srpske izveo je performans, iako je odbio da ga tako nazove. U njemu je uporedio dvije korpe sa namirnicama kao poređenje cijena danas i od prije pet godina.
"Ovdje smo htjeli ilustrovati, ne može drugačije. Ovo je jedna korpa (pokazuje lijevu punu), koja je prije pet godina bila 100 KM, a danas je ovo (pokazuje desnu polupraznu). Samo ilustrovano. Nekada je naš penzioner za 100 KM mogao da ima korpu koju ne možete da dignete, a pogledajte danas. Za pedeset odsto manje proizvoda. To je za pet godina. Rast cijena je za 50 odsto veći nego rast penzija, a za 36 nego prosječne plate. Ja mislim da o tome treba da pričamo. Saglasan sam da ima problema u Banjaluci. Problemi iz BiH se prelijevaju u Republiku Srpsku, a onda problemi iz Republike pogađaju najveći grad", rekao je Stanivuković.
Koliko je sve poskupjelo ne treba niko sa strane da nam govori, ali tu dolazimo do "ilustrovana obmana" banjalučkog gradonačelnika. U polupraznoj korpi nalazi se roba u vrijednosti od oko 35 KM (provjerili smo).
Republika Srpska
Lako je filozofirati kad te niko ne pita: Debakl Stanivukovića pred Savom Minićem
O tome gradonačelnik želi da priča. Ne o spornim regulacionim planovima u gradu, nego o Bliskom istoku i akcizama. Ne o prekomjernim zapošljavanjima u Gradskoj upravi, nego o robnim rezervama. Ne o komunalnim poskupljenjima u gradu, nego o inflaciji koja guta svaku zarada. Ni o neisplaćenim podsticajima poljoprivrednicima nije htio da govori kada ga je upozorio premijer Savo Minić, ali o problemima mljekara jeste. Želi da priča o problemima za koje nije nadležan da rješava, a on za koje je izabran gura pod "potrošačku korpu".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
4 h0
Hronika
3 h0
Region
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
Najčitanije
17
31
17
28
17
19
17
12
17
07
Trenutno na programu