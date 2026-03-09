Logo
Više banjalučkih ulica sutra bez struje

Autor:

ATV

09.03.2026

20:56

Више бањалучких улица сутра без струје
Zbog radova pojedini dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez električne energije.

Bez struje od 10 do 13 časova biće dio naselja Šargovac, od devet sati do 14 časova dio naselja Dragočaj, od osam sati do 14 časova dijelovi naselja Kmećani i Vilusi, a od devet sati do 14.30 časova dijelovi naselja Agino Selo i Bočac.

Električne energije od devet sati do 14 časova neće biti u dijelu ulice Tina Ujevića br. 5, od devet sati do 14 časova u dijelovima ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Branka

Koščice i Bolanog Dojčina, te u dijelu naselja Krčmarice.

