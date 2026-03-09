Više banjalučkih ulica sutra bez struje

Autor:ATV
09.03.2026
20:56
Komentari:0
Zbog radova pojedini dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez električne energije.
Bez struje od 10 do 13 časova biće dio naselja Šargovac, od devet sati do 14 časova dio naselja Dragočaj, od osam sati do 14 časova dijelovi naselja Kmećani i Vilusi, a od devet sati do 14.30 časova dijelovi naselja Agino Selo i Bočac.
Električne energije od devet sati do 14 časova neće biti u dijelu ulice Tina Ujevića br. 5, od devet sati do 14 časova u dijelovima ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Branka
Koščice i Bolanog Dojčina, te u dijelu naselja Krčmarice.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
2 h0
Banja Luka
1 d0
Banja Luka
3 d2
Banja Luka
3 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu