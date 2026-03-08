Osmi mart: Dok jedni slave, drugi protestuju

Međunarodni dan žena a u okviru kampanje "Za život žena" obilježen je simboličnom podjelom ruža ispred Gradske uprave. I dok su se odabrane radovale cvijeću, predstavnici Gradske uprave istakli značaj ovog dana.

"Grad Banja Luka kao i do sada kampanju zasniva na cijelom mjesecu aktivnosti. Danas možete da na ulicama Banja Luke vidite i naše mlade učenice, koje upravo predstavljaju neke od dama koje su obilježile istoriju", kaže Milada Šukalo, projekt menadžer Grada Banjaluka.

I dok predstavnici grada podjelom vaučera za preventivne preglede, kako kažu kažu brinu o zdravlju građanki, na ulicama Banjaluke je i protest zabrinutih majki koje su nezadovoljne kvalitetom vazduha ali i revoltirane ćutanjem predstavnika Grada koji mjesecima ignorišu molbe građana. Iznevjereni građani poručuju da je najbolja prevencija za njih čist vazduh.

"Grad Banja Luka ni skupština ni gradonačelnik nam nisu dostavili odgovor na peticiju iako je prošlo više od tri mjeseca i stanje zagađenosti vazduha u našem gradu je takvo da majke i žene više ne mogu o tome da ćute i naša djeca su u pitanju. Ovakvo stanje ne možemo da prihvatamo kao normalno i tražimo hitno rješavanje ovog problema. Radićemo, nećemo odustati od naših zahtjeva", kaže Dragana Stanković, advokat.

Tako je osmi mart u Banjaluci obilježen na dva načina, uz ruže ispred Gradske uprave i transparente nezadovoljstva s druge strane samo nekoliko stotina metara dalje. Jedni su uživali u simbolici, a drugi su naglasili da neće odustati u svojoj borbi za čist vazduh za sve, ne samo danas za 8. mart, već tokom cijele godine.