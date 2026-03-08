Ima li opasnosti za Balkan?

Nakon što su iranske rakete pogodile Kipar i Tursku, upalio se alarm i u Evropi. Stručnjaci za bezbjednost tvrde da je teško procijeniti pravac u kojem će se sukob širiti, ali upozoravaju da bi na meti mogle biti američke i izraelske ambasade, kao i jevrejski kulturni centri u evropskim zemljama. Straha za zemlje Balkana, za sada, nema.

"Što se tiče Balkana, osim američke ambasade na Kosovu, ja ne viidm neki cilj koji bi bio zanimljiv Iranu. Ali, ne treba zaboraviti da je izraelska ambasada u Beogradu bila napadnuta prije par godina, ali ne od šita, nego od pripadnika radikalnog pokreta. Ja neku bojazan za BiH ne vidim“, kaže Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka.

Činjenica je da je sukob u kratkom roku zahvatio 17 zemalja i oprez nije na odmet, pogotovo jer je dosta informacija, ali vjerovatno i dezinformacija kada je u pitanju rat na Bliskom istoku. Ali, ono što je činjenica i što ne treba zanemariti jeste da Iran posjeduje veliki broj balističkih raketa.

"Taj domet se već pokazao negdje na oko 2.500 kilometara, mada postoje informacije da mogu da dejstvuju i do 3.000 kilometara. Dobar dio Balkanskog poluostrva je u dometu tih projektila. Dakle, ako odluči Iran da to uradi postoji mogućnost da se vrši lansiranje raketa i na taj prostor“, kaže Saša Mićin, profesor na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci.

Razloga za paniku nema, ali treba imati u vidu da je političko Sarajevo na strani Irana, sa kojim decenijama njeguje prijateljske veze.

"Naravno da to američke i izraelske službe prate i da to razumiju i da će ograničiti manevarski prostor ovim politikama. Ovdje vidimo državničko ponašanje predsjednika Dodika i Republiku Srpsku kao stabilnu državotvornu političku zajednicu“, kaže Dževad Galijašević, stručnjak za bezbjednost.

Ako Izrael odluči da upotrijebi nuklearno oružje, cijeli svijet biće na ivici katastrofe, zaključuju naši sagovornici. Zbog sukoba na Bliskom istoku, u Srpskoj su pojačane mjere bezbjednosti.