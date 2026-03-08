Tramp poručuje da sljedeći ajatolah neće dugo potrajati bez njegovog odobrenja

Moraće da dobiju odobrenje od nas. Ako ne dobiju odobrenje od nas, neće dugo trajati. Želimo da se uvjerimo da ne moramo da se vraćamo u Iran svakih 10 godina, rekao je Tramp u intervjuu za Ej-Bi-Si njuz.

Iran planirao da preuzme Bliski istok

Obrazlažući zašto su SAD krenule u rat protiv Irana Donald Tramp je rekao da je “Iran planirao da preuzme čitav Bliski istok” zbog čega je on predložio da ih u tome spriječi.

Prema njegovim riječima u trenutku kada se Iran sprema za kopnenu invaziju SAD, Amerika neće prihvatiti ništa manje od bezuslovne predaje Irana.

Tramp je prošle ned‌jelje rekao tokom razgovora sa novinarima da će rat sa Iranom trajati samo četiri do pet ned‌jelja, ali danas je izjavio da ne želi da predviđa koliko će rat trajati naglasivši da se operacije odvijaju “brže nego što je planirano”.

– Nikada ne predviđam. Sve što mogu da kažem je da smo ispred roka i u pogledu smrtonosnosti i u pogledu vremena – rekao je Tramp, prenose Nezavisne.

Cijena nafte “mali problem”

U intervjuu za Ej-Bi-si njuz Tramo je odbacio sve brojnije kritike zbog porasta cijena naftnih derivata ocijenivši da je to “mali problem”.

– To je mali problem. Morali smo da idemo ovim zaobilaznim putem. Ali lijepo je to što smo potopili 44 njihova ratna broda. Uništili smo cjelokupno njihovo ratno vazduhoplovstvo. Uništili smo sve njihove sisteme komunikacija. Njihovi protivvazdušni sistemi su nestali – rekao je Tramp.

Mogli bi uništiti mjesta sa uranijumom

Jedan visoki zvaničnik Trampove administracije rekao je novinarima prošle nedelje da je Iran obogatio dovoljno uranijuma za proizvodnju atomskog oružja u roku od 10 dana ili manje, navodeći da je se veliki dio uranijuma nalazi na lokacijama u Natanzu, Isfahanu i Fordovu, bombardovanim tokom operacije Ponoćni čekić.

– U teoriji, ako bismo imali fizičku kontrolu nad tom teritorijom, ako bismo imali fizičku kontrolu nad tim mjestima gd‌je se nalazi uranijum, mogli bismo poslati naše ljude i uništiti ga na licu mjesta – rekao je zvaničnik.

Ipak, neki od predsjednikovih dugogodišnjih pristalica postavljali su nezgodna pitanja o vojnoj operaciji SAD u Iranu, ali Tramp je negirao da je bilo bilo kakvog otpora u njegovoj glasačkoj bazi.

– Popularnost je veća nego ikad. To je prava maga stvar koju radimo – rekao je Tramp.