U mnogim manjim sredinama ljudi često moraju da se snalaze na različite načine kako bi obezbijedili stabilan prihod i izdržavali porodicu.

Kada plate nisu dovoljne, mnogi posežu za dodatnim poslovima, oslanjajući se na sopstveni rad, snalažljivost i upornost.

Jedan od takvih primjera je Salih Habib (28) iz Donjeg Vakufa u Bosni i Hercegovini. Ovaj otac troje d‌jece pokazuje da se upornošću i spremnošću na rad mogu savladati i najteže životne okolnosti.

Habib je kupio kuću od 300 kvadrata, ali uz veliki kredit koji mora redovno da otplaćuje. Iako već četiri mjeseca radi u jednoj firmi, plata mu nije dovoljna da pokrije sve troškove života.

– Radio sam u jednoj firmi tri godine, ali mi nisu odgovarale smjene. D‌jeca su bila mala, supruga nije mogla sve sama stići. Da bih preživio, sam sam prodavao tanka drva koja sam sjeckao za potpalu. Od tog posla može se zaraditi – rekao je Salih.

Drva prodaje mnogo jeftinije od drugih

To što je vrijedan, ali i što je bio domišljat ubrzo mu je pomoglo u životu. Počeo je da sječe sitna, tanka drva za potpalu vatre, koja je zatim pakovao u vreće i prodavao mještanima po znatno nižoj cijeni od drugih, zbog čega je brzo rasprodavao sve što je pripremio.

Jedna vreća iseckanih drva kod njega je koštala samo 0,85 evra, dok su drugi prodavali istu količinu za oko 2,5 evra.

– Sve što sam imao od drva, sve sam prodao. Ne zanima me što radim, samo mi je bitno da se zaradi i da se preživi – dodaje on.

Zbog takve cijene i stalne potražnje, prodaja ide veoma dobro.

Dodatna zarada od koza

Pored prodaje drva, Salih je počeo da se bavi i preprodajom koza.

– Kad ne radim, puštam koze po polju. Nekad se može nešto zaraditi i s kozama – objašnjava.

Iako ima veliku kuću, kaže da osim nje nema drugu imovinu.

– Podigao sam kredit, kupio kuću, sada moram raditi da ga vratim. Troje d‌jece nije malo, skoro sam zaklao jednu kozu da imamo što jesti – iskreno priznaje.

Naučio i automehaniku

Uz sve obaveze, brine i o dva psa.

– Nema tih para da ih prodam. Ne smijem pse puštati jer izlaze na ulicu, uvijek su vezani – kaže.

U slobodno vrijeme uspio je da nauči i zanat automehaničara. Jedan poznanik ga je uveo u posao i pokazao mu osnove rada oko automobila.

Ne želi da ide u inostranstvo

Iako je imao priliku da radi van zemlje, Salih kaže da nikada ne bi napustio porodicu.

– Ovd‌je u selu nema puno mladih, nikada nisam išao preko, i ne bih. Ne bih ostavio ženu i d‌jecu, nema šanse. Imao sam priliku ići raditi u Hrvatsku, zvao me kolega da vozim valjak. Nije težak posao, ali ne bih napustio ženu i d‌jecu – rekao je ovaj mladi otac.

Prodao 3.000 vreća drva

U samo tri mjeseca Salih je prodao čak 3.000 vreća drva. Povremeno mu pomažu braća, sestre i supruga.

Čim postavi paletu s vrećama pored puta, kupci brzo dolaze, prenosi Blic.

Njegova priča pokazuje da se uz trud, upornost i spremnost na rad može obezbediti egzistencija za porodicu, čak i u teškim životnim uslovima.