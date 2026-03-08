Lažne pozivnice za proslavu 8. marta PSS-a u Novoj Topoli: Salon “Marković” demantovao organizaciju

Lažne pozivnice za proslavu 8. marta PSS-a u Novoj Topoli – Na društvenim mrežama i u internim prepiskama putem Vajber i Vocap grupa, kao i SMS poruka, pojavile su se tvrdnje o navodnoj proslavi 8. marta u organizaciji Pokreta Sigurna Srpska u svadbenom salonu “Marković” u Novoj Topoli.

U porukama koje kruže navodi se da će se proslava održati 11. marta 2026. godine u 19 časova, za teritoriju Izborne jedinice 2 (Gradiška, Srbac, Laktaši i Prnjavor), te da su obezbijeđeni muzika, hrana i piće, kao i da će događaju prisustvovati predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković.

Međutim, vlasnik salona “Marković”, Rade Marković za portal Banjaluka.net tvrdi da je riječ o netačnim informacijama i da njegov objekat nema nikakve veze s najavljenim događajem.

“To se dijeli po portalima od petka, ali nas niko nije kontaktirao niti pitao može li se nešto organizovati. Nema nikakvog dogovora, cijene, ugovora, ništa. Druga stvar, ja to neću organizovati, niti za to imam vremena, niti ja to hoću”, rekao je Marković.

Dodaje da su ga i zaposleni pitali o navodnoj proslavi nakon što su vid‌jeli informacije na internetu.

“Dolaze mi radnici i pitaju šta se organizuje. Kako se organizuje, ko je pitao? Ja za to ništa ne znam”, kaže Marković.

Ističe da sa upravom salona niko nije razgovarao o organizaciji događaja, niti je bilo kakav termin rezervisan.

“Ni mene, ni direktora tržnog centra niko nije zvao niti pitao. Jednostavno se dijele poruke i objave bez ikakvog kontakta s nama”, naveo je Marković.

Prema njegovim riječima, takve najave mogu dovesti u zabludu građane.

"Ja ne mogu da vjerujem da se to tako nešto dešava. Ljudi šalju poruke jedni drugima, a niko nije provjerio osnovne informacije. To je jednostavno zamajavanje ljudi, tih žena“, dodao je on.

Marković je poručio da svadbeni salon “Marković” nije organizator najavljene proslave i da nikakav događaj tog tipa za sada nije zakazan u njihovom objektu.