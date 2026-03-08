Logo
Trampovi bombarderi preusmjereni u bazu u Njemačkoj, poznat razlog

Izvor:

Agencije

08.03.2026

14:25

Трампови бомбардери преусмјерени у базу у Њемачкој, познат разлог

Američki bombarderi upućeni prema Evropi morali su promijeniti plan slijetanja zbog loših vremenskih uslova u Velikoj Britaniji.

Naime, zbog veoma guste magle u blizini baze RAF Fairford, bombarderi nisu mogli sigurno sletjeti, pa je donesena odluka da budu preusmjereni. Tako su tri američka bombardera B-1 upućena u vazdušnu bazu Ramštajn u Njemačkoj.

Istovremeno je transportni avion C-17, koji je prevozio municiju i rezervne dijelove za bombardere, preusmjeren na aerodrom "Prestwick" u Glazgovu.

Povećan broj transportnih aviona koji pristižu u Fairford ukazuje na moguć dolazak dodatnih bombardera u ovu bazu. Podaci sa online radara za praćenje letova pokazuju da je jedan od transportera koji je bio na putu prema Fairfordu poletio iz baze Minot u Sjevernoj Dakoti, gdje su stacionirani bombarderi B-52 Stratofortress.

Takvi podaci sugeriraju da bi u narednim danima u bazu RAF Fairford mogli stići i ovi bombarderi.

američki bombarder

bombarder

Ramštajn

Njemačka

