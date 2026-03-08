Logo
Lavrov: Vrijeme je da se sprovede Putinova ideja

Izvor:

SRNA

08.03.2026

12:35

Komentari:

0
Сергеј Лавров
Foto: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je vrijeme da se sprovede ideja ruskog predsjednika Vladimira Putina i sazove samit pet stalnih članica Savjeta bezbjednosti UN.

Lavrov je podsjetio da je Putin predložio ovakav samit još i prije pandemije virusa korona i dodao da je sada idealan trenutak da se ideja realizuje.

Prema njegovim riječima, najbolje je da se u političkoj diskusiji obradi pitanje u kakvom svijetu živimo, prenio je TASS.

"Države treba da objasne svoje planove i kako se sve to odnosi na ono što je ranije definisalo određene norme", rekao je Lavrov.

SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska su pet stalnih članica Savjeta bezbjednosti UN i imaju pravo veta na bilo koju rezoluciju.

Sergej Lavrov

Vladimir Putin

Savjet bezbjednosti UN

