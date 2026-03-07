Otkriveno kolika je šteta od zločina Kijeva u Donbasu

Autor:ATV
07.03.2026
18:05
Komentari:0
Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se sa predsjednikom Istražnog komiteta Aleksandrom Bastrikinom, koji je istakao da je šteta od zločina kijevskog režima u Donbasu 580 milijardi rubalja.
"Sudski organi Donbasa osudili su 1.084 ukrajinskih vojnika i plaćenika. Više od 70 ukrajinskih vojnika osuđeno je na doživotnu zatvorsku kaznu zbog ubistva civila", naveo je Bastrikin.
Prema njegovim riječima, ukupna materijalna šteta od terorističkog napada u "Krokusu" iznosi oko šest milijardi rubalja, prenio je "Sputnjik".
Teroristički napad u koncertnoj dvorani "Krokus siti hol" u Krasnogorsku, u Moskovskoj oblasti, dogodio se 22. marta 2024. godine kada su napadači otvorili vatru iz automatskog oružja na one koji su se nalazili u zgradi i zapalili auditorijum.
Prema podacima Istražnog komiteta, u napadu je poginulo 149 osoba, a 609 je povrijeđeno.
