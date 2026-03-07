Logo
Large banner

Situacija se ne smiruje: Novi talas napada na Emirate, Bahrein i Izrael

07.03.2026

17:21

Komentari:

0
Ситуација се не смирује: Нови талас напада на Емирате, Бахреин и Израел
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Protivvazdušna odbrana Ujedinjenih Arapskih Emirata trenutno dejstvuje protiv dolazećih dronova i raketa iz Irana, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

"Zvuci koji se čuju rezultat su presretanja raketa i dronova koje sprovode sistemi protivvazdušne odbrane", navodi se u saopštenju.

Glasne eksplozije čule su se u Manami, glavnom gradu Bahreina, izvještavaju novinari agencije AFP, koji kažu da su čuli najmanje pet detonacija.

Sirene su se ponovo oglasile i na sjeveru Izraela zbog napada raketama i dronovima iz Libana.

Nema izvještaja o povrijeđenima u napadima, koje je vjerovatno izvršio Hezbolah, prenose izraelski mediji.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Ujedinjeni Arapski Emirati

Amerika

Izrael

Bahrein

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Tramp najavio: Ova zemlja je "sljedeća na redu"

4 h

1
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

BiH

Minić: Odugovlačenje organizacije povratka građana pokazuje besmisao zajedničkih institucija

4 h

2
Уништене зграде у Техерану

Svijet

Amerikanci na udaru: Iran iznio podatke o broju poginulih vojnika

5 h

4
Авион, лет

Svijet

Švedska vlada naplaćuje spas: Evakuacija avionom iz rata košta više od 1.000 evra

5 h

0

Više iz rubrike

Погинуо у Украјини: Сахрањен Александар Кандић, стигао вијенац из Русије

Svijet

Poginuo u Ukrajini: Sahranjen Aleksandar Kandić, stigao vijenac iz Rusije

3 h

1
Амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Tramp najavio: Ova zemlja je "sljedeća na redu"

4 h

1
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Moskva spremna da pomogne da se zaustavi krvoproliće

4 h

0
Уништене зграде у Техерану

Svijet

Amerikanci na udaru: Iran iznio podatke o broju poginulih vojnika

5 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

15

Druga strana slave: Kroz ljubav do snova

20

10

Izraelci tvrde: Sin ubijenog ajatolaha ranjen u napadu

19

59

Stravičan snimak napada na jednu od najvećih atrakcija Dubaija: Dron se zabio u zgradu

19

54

"Kolaps iranskog režima"; Izrael "optimističan"

19

53

Upozorenje stručnjaka: Rast cijene energenata mogao bi pokrenuti lančanu reakciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner