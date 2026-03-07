Situacija se ne smiruje: Novi talas napada na Emirate, Bahrein i Izrael

07.03.2026
17:21
Komentari:0
Protivvazdušna odbrana Ujedinjenih Arapskih Emirata trenutno dejstvuje protiv dolazećih dronova i raketa iz Irana, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
"Zvuci koji se čuju rezultat su presretanja raketa i dronova koje sprovode sistemi protivvazdušne odbrane", navodi se u saopštenju.
Glasne eksplozije čule su se u Manami, glavnom gradu Bahreina, izvještavaju novinari agencije AFP, koji kažu da su čuli najmanje pet detonacija.
Sirene su se ponovo oglasile i na sjeveru Izraela zbog napada raketama i dronovima iz Libana.
Nema izvještaja o povrijeđenima u napadima, koje je vjerovatno izvršio Hezbolah, prenose izraelski mediji.
