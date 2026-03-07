Zaharova: Moskva spremna da pomogne da se zaustavi krvoproliće

Izvor:
SRNA
07.03.2026
16:20
Rusija je spremna da aktivno pomogne u pronalaženju načina za zaustavljanje krvoprolića na Bliskom istoku i postizanju rješenja zasnovanih na ravnoteži interesa, saopštila je portparol Ministarstvo spoljnih poslova Marija Zaharova.
"Rusija je spremna da aktivno pomogne u pronalaženju načina za hitno zaustavljanje krvoprolića u regiji i pruži neophodnu podršku za obnavljanje političko-diplomatskog procesa i pronalaženje rješenja zasnovanih na međunarodnom pravu, međusobnom poštovanju i ravnoteži interesa", navodi se u saopštenju.
Ona je dodala da je Rusija ozbiljno zabrinuta zbog izuzetno opasnog razvoja situacije u regiji Bliskog istoka.
