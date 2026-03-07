Logo
Large banner

Preminuo slavni glumac

Izvor:

Telegraf

07.03.2026

17:22

Komentari:

0
Преминуо славни глумац
Foto: Pixabay

Britanski pisac i glumac Stiven Hibert, najpoznatiji po svojoj zastrašujućoj ulozi Gimp-a u kultnom filmu "Pulp Fiction", preminuo je u 68. godini.

Izvještaji navode da je Hibert doživio srčani udar u Denveru u ponedjeljak.

Tužnu vijest potvrdio je član porodice, a Hibertova djeca—Ronni, Rozalind i Greg—podijelila su dirljivu poruku izražavajući svoju tugu.

- Naš otac, Stiven Hibert, iznenada je preminuo ove nedjelje. Njegov život bio je ispunjen ljubavlju i posvećenošću umjetnosti i porodici. Mnogi će ga duboko nedostajati."

Nakon svojih holivudskih poduhvata, Hibert je veći dio svog života proveo u Denveru, gdje je ostao aktivan u umjetničkoj zajednici. Predavao je improvizaciju u pozorištu Kaos Bloom i radio sa mladim glumcima, pokazujući svoju posvećenost negovanju novog talenta.

zika todorovic

Scena

Žika Todorović objasnio zašto je uhapšen na aerodromu u Njemačkoj

Njegova smrt dolazi samo nekoliko mjeseci nakon smrti njegovog kolege iz "Pulp Fiction," Pitera Grina, koji je igrao Zeda u filmu, što ukazuje na značajan gubitak za obožavaoce ovog kultnog klasika. Odlazak Stivena Hiberta posebno je pogodio entuzijaste Tarantinovog filma, jer njegova nezaboravna uloga i dalje odjekuje u analima filmske istorije.

(telegraf)

Podijeli:

Tag :

glumac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Глумац Ерик Дејн

Kultura

Potvrđen uzrok smrti poznatog glumca Erika Dejna

4 d

0
Глумац Џим Кери

Kultura

Ljudi ne odustaju od teorije kloniranog glumca: "Ovo nije pravi Džim Keri"

5 d

0
Туга! Умро познати глумац након шест мјесеци борбе за живот

Kultura

Tuga! Umro poznati glumac nakon šest mjeseci borbe za život

1 sedm

0
Преминуо глумац из серије "Жица": Страдао у пожару

Scena

Preminuo glumac iz serije "Žica": Stradao u požaru

1 sedm

0

Više iz rubrike

Холивуд разматра укидање црвеног тепиха на церемонији додјеле Оскара?

Kultura

Holivud razmatra ukidanje crvenog tepiha na ceremoniji dodjele Oskara?

2 d

0
Умрла чувена глумица из познате серије: Изгубила битку са најгором болешћу

Kultura

Umrla čuvena glumica iz poznate serije: Izgubila bitku sa najgorom bolešću

3 d

0
Глумац Ерик Дејн

Kultura

Potvrđen uzrok smrti poznatog glumca Erika Dejna

4 d

0
Глумац Џим Кери

Kultura

Ljudi ne odustaju od teorije kloniranog glumca: "Ovo nije pravi Džim Keri"

5 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

15

Druga strana slave: Kroz ljubav do snova

20

10

Izraelci tvrde: Sin ubijenog ajatolaha ranjen u napadu

19

59

Stravičan snimak napada na jednu od najvećih atrakcija Dubaija: Dron se zabio u zgradu

19

54

"Kolaps iranskog režima"; Izrael "optimističan"

19

53

Upozorenje stručnjaka: Rast cijene energenata mogao bi pokrenuti lančanu reakciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner