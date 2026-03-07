Preminuo slavni glumac

Izvor:
Britanski pisac i glumac Stiven Hibert, najpoznatiji po svojoj zastrašujućoj ulozi Gimp-a u kultnom filmu "Pulp Fiction", preminuo je u 68. godini.
Izvještaji navode da je Hibert doživio srčani udar u Denveru u ponedjeljak.
Tužnu vijest potvrdio je član porodice, a Hibertova djeca—Ronni, Rozalind i Greg—podijelila su dirljivu poruku izražavajući svoju tugu.
- Naš otac, Stiven Hibert, iznenada je preminuo ove nedjelje. Njegov život bio je ispunjen ljubavlju i posvećenošću umjetnosti i porodici. Mnogi će ga duboko nedostajati."
Nakon svojih holivudskih poduhvata, Hibert je veći dio svog života proveo u Denveru, gdje je ostao aktivan u umjetničkoj zajednici. Predavao je improvizaciju u pozorištu Kaos Bloom i radio sa mladim glumcima, pokazujući svoju posvećenost negovanju novog talenta.
Scena
Njegova smrt dolazi samo nekoliko mjeseci nakon smrti njegovog kolege iz "Pulp Fiction," Pitera Grina, koji je igrao Zeda u filmu, što ukazuje na značajan gubitak za obožavaoce ovog kultnog klasika. Odlazak Stivena Hiberta posebno je pogodio entuzijaste Tarantinovog filma, jer njegova nezaboravna uloga i dalje odjekuje u analima filmske istorije.
