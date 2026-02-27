Preminuo glumac iz serije "Žica": Stradao u požaru

Glumac je stradao u požaru koji je izbio u štali 24. februara. Kancelarija glavnog medicinskog istražitelja u Merilendu potvrdila je da je smrt nastupila usljed teških opekotina i udisanja dima, te je proglašena nesrećnim slučajem, piše magazin Pipl.

Ćerka otkrila detalje tragedije

Njegova ćerka Reina ispričala je šta se dešavalo u noći kada je izgubila oca. Probudilo ju je zvono telefona oko 23.30. „Čvrsto sam spavala. Legla sam otprilike dva sata ranije“, rekla je. „Pozvala me mlađa sestra, sva u panici, i rekla da tate više nema, da je stradao u požaru u štali. Pitala sam se: ‘Šta to uopšte znači?’“

Opisala je i svoju reakciju nevjerice.

„Izašla sam napolje i stala bosa na prilaz. Bilo je hladno, a ja sam stajala u spavaćici jer sam željela da se uvjerim da sam zaista budna. Učinila sam to da se prizemljim, da budem sigurna da ne sanjam. Nisam mogla da vjerujem. Mislila sam da to nije stvarno. I dalje mi se ne čini stvarnim.“

Reina je otkrila i da je njen otac, kada je vatra tek buknula, pozvao člana porodice da donese aparat za gašenje, nadajući se da će sam ugasiti požar prije nego što se proširi.

„Bio je stub zajednice“

Reina je, još potresena iznenadnim gubitkom, govorila o tome kako se porodica nosi sa tragedijom.

„Svi još pokušavamo da shvatimo šta se dogodilo. Svima nam je teško“, priznala je.

„Moj tata je bio nevjerovatan čovjek“, podijelila je. „Bio je izuzetno pametan. Bio je stub zajednice i mnogi ljudi će ga pamtiti.“

Od Brauna se oprostio i njegov agent Albert Bramante, koji je u izjavi istakao glumčev ogroman talenat i još veći integritet.

„Iako je njegova karijera obuhvatala mnoge zapažene uloge, ono što ga je definisalo kao umjetnika bila je njegova nepokolebljiva posvećenost glumi“, dodao je Bramante. „Duboko smo ožalošćeni ovim gubitkom i molimo za privatnost njegove porodice i najbližih u ovim teškim trenucima.“

Zapažena karijera

Braun je diplomirao na Američkoj akademiji dramskih umjetnosti, a tokom godina ostvario je brojne uloge. Glumio je u serijama kao što su „Zakon i red: Odjeljenje za žrtve“ i „Ubistvo: Život na ulici“, kao i u nekoliko HBO serija – „Žica“, „Kutak“ i „Mi posjedujemo ovaj grad“.

Okušao se i kao reditelj, režirajući dva dokumentarna filma: „Off the Chain“, o zlostavljanju američkih pit bul terijera, i „Tear the Roof Off: The Untold Story of Parliament Funkadelic“.