"Ne daj se!" Glumac iz "Lud, zbunjen, normalan" se bori s bolešću, poruke podrške stižu sa svih strana

Izvor:

Telegraf

26.02.2026

13:19

Сенад Башић
Foto: Youtube/ Konačno petak

Mlađe generacije su zavoljele lik Faruka Fazlinovića iz serije "Lud, zbunjen, normalan" kojeg je tumačio Senad Bašić.

Ovaj glumac koji gazi sedmu deceniju, pored zdravstvenih problema sa kojima se borio i dalje obavlja svoje obaveze i radi kao profesor glume.

Iako ga dugo nije bilo na društvenim mrežama, sada se on oglasio na Instagramu.

Pozvao je svoje pratitelje u pozorište, ali isto tako i dao do znanja da, uprkos problemima sa zdravljem, obavlja svoje obaveze kao redoviti profesor na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, gdje predaje glumu.

U komentarima na društvenim mrežama pratitelji mu ostavljaju poruke podrške.

Момчило Оташевић

Scena

Suđenje poznatom glumcu se nastavlja iako je bivša supruga povukla prijavu

"Duhovit i kad je bolestan, brz oporavak ljudino", "Brz oporavak ti želim", "Glumačka legenda koja je obilježila moje djetinjstvo u 90-im", "Ne daj se, Senade"... su samo neki od komentara.

Inače, Senad Bašić, ovdašnjoj publici najpoznatiji kao Faruk iz serije "Lud, zbunjen, normalan" imao je nekoliko operacija glasnih žica i ozbiljno mu je narušeno zdravlje.

- Imao sam ozbiljnih zdravstvenih problema i još sam na terapijama. Imao sam tri operacije glasnih žica, dvije u Zagrebu i jednu u Sarajevu, tako da je moje zdravlje narušeno, ali s obzirom na to da imam 62 godine, šta sam sve prošao u karijeri i koliko sam igrao za vrijeme i poslije rata, ja samo mogu reći - dobro je da sam živ - ispričao je tad za Novu BiH.



