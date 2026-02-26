"Ne daj se!" Glumac iz "Lud, zbunjen, normalan" se bori s bolešću, poruke podrške stižu sa svih strana

Ovaj glumac koji gazi sedmu deceniju, pored zdravstvenih problema sa kojima se borio i dalje obavlja svoje obaveze i radi kao profesor glume.

Iako ga dugo nije bilo na društvenim mrežama, sada se on oglasio na Instagramu.

Pozvao je svoje pratitelje u pozorište, ali isto tako i dao do znanja da, uprkos problemima sa zdravljem, obavlja svoje obaveze kao redoviti profesor na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, gdje predaje glumu.

U komentarima na društvenim mrežama pratitelji mu ostavljaju poruke podrške.

Scena Suđenje poznatom glumcu se nastavlja iako je bivša supruga povukla prijavu

"Duhovit i kad je bolestan, brz oporavak ljudino", "Brz oporavak ti želim", "Glumačka legenda koja je obilježila moje djetinjstvo u 90-im", "Ne daj se, Senade"... su samo neki od komentara.

Inače, Senad Bašić, ovdašnjoj publici najpoznatiji kao Faruk iz serije "Lud, zbunjen, normalan" imao je nekoliko operacija glasnih žica i ozbiljno mu je narušeno zdravlje.

- Imao sam ozbiljnih zdravstvenih problema i još sam na terapijama. Imao sam tri operacije glasnih žica, dvije u Zagrebu i jednu u Sarajevu, tako da je moje zdravlje narušeno, ali s obzirom na to da imam 62 godine, šta sam sve prošao u karijeri i koliko sam igrao za vrijeme i poslije rata, ja samo mogu reći - dobro je da sam živ - ispričao je tad za Novu BiH.

