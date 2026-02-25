Kćerka Ace Amadeusa iznijela niz stravičnih tvrdnji o ocu

Nakon toga se oglasila njegova kćerka V.S, a sada je na TikToku iznela još ozbiljnije optužbe na račun svog oca.

Inače, Aca Amadeus tvrdi da ga je bivša žena prevarila sa učenikom, kao i da na internetu postoji njihov intimni snimak, na sve to je reagovala njegova kćerka na pomenutoj društvenoj mreži.

Srbija Mediji: Ivica Dačić u životnoj opasnosti

"Ljudi, hajde da budemo realni. Zamislite da ste žena, imate partnera, vodite ljubav s njim, a on vas tajno snimi, objavi to negdje i tvrdi da ste bili s nekim drugim. Moja majka nikada u životu nije imala nikog drugog osim njega, zajedno su od njene 14. godine. Ona je profesorka u školi, dok je on imao druge žene. Nemate pojma kako se ja osjećam dok sve ovo pričam. Žao mi je moje majke", rekla je ona.

"On je osoba koju više nikada ne želim da vidim u životu, jer je psihički i fizički zlostavljao i moju majku i mene. Smatram da sam sebe blamira. Na tom snimku nije nikakav učenik. Ne znam kako ga nije sramota. On se drogira već godinama. Prije nego što me je pretukao vodili smo normalan razgovor, kada se vratio iz VC-a krenuo je da me bije. Mogu da se kladim da je tada povukao liniju u toaletu".

Srbija Od čega sve boluje Ivica Dačić: Dugo se žalio na zdravstveno stanje

"Zašto ima potrebu da blati svoju porodicu? Voljela bih da svi koji ovo prate razmisle kako bi im bilo da je u pitanju njihovo dijete. Moja majka i ja živimo kao podstanari. Platio je svom drugaru da me zove u tri ujutru. Na kamerama se vidjelo da je taj njegov prijatelj izbušio gume na našem automobilu. Ukrao je mojoj mami telefon. Ne znam šta više da dodam, osim da ne pratite te gluposti. To je bolestan čovjek. U djetinjstvu je preživio svašta, ali to nije opravdanje. Tukao je i mene i moju majku, zbog čega smo ga i ostavile. Ne želim da ga vidim. Ima potrebu da posjeduje moju majku i da joj radi šta god poželi, a da ona ćuti".

Šta kaže Aca Amadeus

"Protiv mene je odbačena krivična prijava u Beogradu i oslobođen sam svega. Moja kćerka je izmanipulisana od strane svoje majke. Ona je jako bolesna, ozbiljno se liječi na psihijatriji. Ja ću sada zbog svih ovih laži podnijeti novu prijavu protiv moje bivše žene, a već sam tužio nju i tasta za krađu jer su mi upali na posjed i opljačkali me", tvrdi Aca za domaće medije.

Svijet Velika zapljena na granici: U džepovima zlatne poluge, u kabini kokain

"Što se tiče kćerkinih tvrdnji da sam na intimnom -snimku ja sa njenom majkom i to je laž. Na njemu se čuje da je učenik u pitanju. Kako moja kćerka može da kaže to? Je l' gledala snimak? Dajte da budemo ozbiljni", zaključio je Stanimirović za domaće medije.

(Kurir)