Kum Milice Todorović progovorio o njenom oženjenom partneru: Evo kako se odnosi prema sinu

Izvor:

Telegraf

25.02.2026

21:23

ko je otac djeteta milice todorovic
Foto: Instagram

Pjevač Stevan Anđelković, progovorio je o kumi Milici Todorović i njenom oženjenom partneru.

Kako kaže, Milica uživa i odlično se snalazi u ulozi majke.

- Kuma nije dugme. Milica je fenomenalno, presrćena je. Vidio sam kumče, išli smo na babine, presladak je. To je za mene bio jedan baš emotivan momenat kad sam došao da ih vidim - rekao je pjevač i dodao:

- Ona je srećna, uživa u majčinstvu. Jeste da su bile neke stvari koje su je malo pomele, ali dobro... Vratila se u kolosijek, vrijeme je pokazatelj svega. Kad sve ovo prođe, kada se vrati na posao, vjerovatno ćete čuti od nje sve - istakao je Stevan.

Na pitanje kako je beba, kum Milice Todorović je istakao:

- Spava stalno, samo se budi da jede. Sad je najlakše i najslađe u ovom periodu čini mi se, samo jede i spava, ali je bio budan kad sam došao da ga vidim. Liči na Milicu, ima njene oči - otkrio je pjevač i istakao da se Milica neće uskoro vratiti na scenu.

- Milica ne razmišlja o poslu trenutno. Uživa maksimalno, presrećan sam zbog nje i zahvaljujem se svima koji su joj pružili podršku javno. Inače, naše prijateljstvo traje 20 godina - rekao je Stevan Anđelković i otkrio kakav je Miličin partner.

- Kad se vrati, pitajte nju o svemu, ali naravno da se super slažu. On je dobar lik skroz. Pomaže joj oko bebe, koliko znam - istakao je Stevan Anđelković.

