Crnadak priznao: Od osnivanja Draškovog pokreta PDP-a nema

Šef Kluba poslanika PDP-a Igor Crnadak priznao je da ova stranka "ne postoji" od osnivanja Pokreta Sigurna Srpska, na čijem čelu je Draško Stanivuković.

Govoreći o situaciji unutar PDP-a nakon formiranja novog političkog pokreta Draška Stanivukovića, Crnadak je priznao da postoji ozbiljan jaz između dvije strane.

“U prethodna tri mjeseca kako je nastao pokret, PDP-a praktično nema. Vidimo ogroman jaz između pokreta i PDP-a – i kadrovski i politički", rekao je Crnadak.

Poručio je da pokret može ići svojim putem, ali da PDP mora nastaviti svoju misiju, indirektno poručujući Stanivukoviću da neće dozvoliti da PDP bude uništen.

“Ne smije se zaustaviti PDP da nastavi onu svoju misiju koju smo započeli 1999. godine", rekao je on za "N1".