Cvijanović: Politička perspektiva Crnatka krajnje sumorna, baš kao i sudbina PDP-a

Sve što je /potpredsjednik PDP-a/ Igor Crnadak ikada govorio i najavljivao, a što je bilo provjerljivo, ispostavilo se kao besmislica i promašena prognoza, rekla je danas srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
- Zato mu je sada preostalo samo još da se bavi crnom magijom i da govori o salijevanju strava. Ko zna, možda će početi da gleda i u kristalnu kuglu. Mada, i bez kugle je jasno da je njegova politička perspektiva krajnje sumorna, baš kao i sudbina PDP-a - rekla je Cvijanovićeva, reagujući na izjavu Crnatka da "vlast /Srpske/ ne može proizvesti ništa drugo nego blokade i krize" i da su lideru SNSD-a Miloradu Dodiku morali da, kako kaže, "salijevaju stravu nakon poruke koju mu je Cvijanovićeva donijela iz Minhena od delegacije SAD-a".
Cvijanovićeva je naglasila da Crnadak zato i izmišlja ovakve teme, pokušavajući očajnički i bezuspješno da se prikaže kao relevantan politički faktor.
- Inače, SNSD je ozbiljna stranka koja preduzima korake na osnovu odluka svojih organa, a ne savjeta pohabanih političara, poput Igora Crnatka, koje ni u njegovom političkom miljeu ne zarezuju ni dva odsto - poručila je Cvijanovićeva.
Sve što je Igor Crnadak ikada govorio i najavljivao, a što je bilo provjerljivo, ispostavilo se kao besmislica i promašena prognoza. Zato mu je sada preostalo samo još da se bavi crnom magijom i da govori o salijevanju strava. Ko zna, možda će početi da gleda i u kristalnu kuglu.… pic.twitter.com/DIXjgLBGPX— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) February 25, 2026
