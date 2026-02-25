Logo
Large banner

Cvijanović: Politička perspektiva Crnatka krajnje sumorna, baš kao i sudbina PDP-a

Izvor:

ATV

25.02.2026

16:36

Komentari:

2
Цвијановић: Политичка перспектива Црнатка крајње суморна, баш као и судбина ПДП-а
Foto: SRNA

Sve što je /potpredsjednik PDP-a/ Igor Crnadak ikada govorio i najavljivao, a što je bilo provjerljivo, ispostavilo se kao besmislica i promašena prognoza, rekla je danas srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Zato mu je sada preostalo samo još da se bavi crnom magijom i da govori o salijevanju strava. Ko zna, možda će početi da gleda i u kristalnu kuglu. Mada, i bez kugle je jasno da je njegova politička perspektiva krajnje sumorna, baš kao i sudbina PDP-a - rekla je Cvijanovićeva, reagujući na izjavu Crnatka da "vlast /Srpske/ ne može proizvesti ništa drugo nego blokade i krize" i da su lideru SNSD-a Miloradu Dodiku morali da, kako kaže, "salijevaju stravu nakon poruke koju mu je Cvijanovićeva donijela iz Minhena od delegacije SAD-a".

Најновија вијест

Srbija

Umjesto vode, bebi u flašicu sipala medicinski benzin: Detalji horora u vrtiću

Cvijanovićeva je naglasila da Crnadak zato i izmišlja ovakve teme, pokušavajući očajnički i bezuspješno da se prikaže kao relevantan politički faktor.

- Inače, SNSD je ozbiljna stranka koja preduzima korake na osnovu odluka svojih organa, a ne savjeta pohabanih političara, poput Igora Crnatka, koje ni u njegovom političkom miljeu ne zarezuju ni dva odsto - poručila je Cvijanovićeva.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Igor Crnadak

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Научници направили вјештачко ухо од људских ћелија: Хрскавица се ''штампа'' у лабораторији

Nauka i tehnologija

Naučnici napravili vještačko uho od ljudskih ćelija: Hrskavica se ''štampa'' u laboratoriji

1 h

0
Елени Алтман осудила срамну казну судији који је снимао голе фудбалерке

Fudbal

Sudija snimao gole fudbalerke - dobio sramnu kaznu

1 h

0
Сијарто: Кијев претвара сукоб у уносан посао

Svijet

Sijarto: Kijev pretvara sukob u unosan posao

1 h

0
Јасмина и Милица Тодоровић

Scena

Majka Milice Todorović javno zamolila za pomoć

1 h

0

Više iz rubrike

Ћосић: Саборно и достојанствено обиљежавање 30 година од егзодуса сарајевских Срба

Republika Srpska

Ćosić: Saborno i dostojanstveno obilježavanje 30 godina od egzodusa sarajevskih Srba

1 h

4
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Obezbijeđena sredstva za spomenik pjesniku Dušku Trifunoviću

4 h

0
Мирослав Бојић

Republika Srpska

Bojić: Laktaši - lider u BiH po ulaganjima

6 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Radiće se na boljem položaju malih privrednika

7 h

9

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

47

Pazite šta piše na deklaracijama proizvoda: Pojedini natpisi mogu vas zavarati

17

46

Osumnjičen za ubistvo sina bh. privrednika: Kastratiju ukinut pritvor

17

36

Suspendovan policajac koji je uhvaćen sa milion evra na administrativnom prelazu

17

31

Odbijen prijedlog Tužilaštva za određivanje pritvora Dragoljubu Kunarcu

17

26

Spremaju se milioni za obnovu elektro distributivne mreže u Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner