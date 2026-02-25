Logo
Dodik: Radiće se na boljem položaju malih privrednika

Izvor:

SRNA

25.02.2026

10:36

Милорад Додик
Foto: ATV

Institucije Republike Srpske radiće na boljem položaju malih privrednika, da imaju razumijevanja prema njihovim potrebama jer na osnovu toga kreiraju politike, izjavio je danas predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u Laktašima.

"Slušajući probleme malih privrednika to je uticalo da se promijeni zakon o PDV-u, da se sa 50.000 neoporezivi dio poveća na 100.000 KM, da se donese novi zakon o preduzetnicima", rekao je Dodik, koji prisustvuje Četvrtoj međunarodnoj konferenciji zanatstva i preduzetništva Republike Srpske.

On je ponovio da su institucije Srpske spremne da pomognu u nestabilnim ekonomskim vremenima, posebno imajući u vidu da je u ovom sektoru zaposleno oko 50.000 ljudi.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik o Stanivukoviću: Potpuno se pogubio i više ne zna šta govori

"Moramo da vidimo šta još možemo da učinimo u vezi sa energetskom stabilnošću malih privrednika, ali i kada je riječ o problemima koje se mogu javiti u vezi sa korištenjem fiskalnih kasa", rekao je Dodik novinarima.

On je naveo da ga raduje činjenica da konferencija okuplja značajan broj predstavnika zanatstva i preduzetništva, a posebno da će na "Ekspu" u Srbiji preduzetnice iz Republike Srpske imati svoj štand.

