Dodik: Radiće se na boljem položaju malih privrednika

Institucije Republike Srpske radiće na boljem položaju malih privrednika, da imaju razumijevanja prema njihovim potrebama jer na osnovu toga kreiraju politike, izjavio je danas predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u Laktašima.
"Slušajući probleme malih privrednika to je uticalo da se promijeni zakon o PDV-u, da se sa 50.000 neoporezivi dio poveća na 100.000 KM, da se donese novi zakon o preduzetnicima", rekao je Dodik, koji prisustvuje Četvrtoj međunarodnoj konferenciji zanatstva i preduzetništva Republike Srpske.
On je ponovio da su institucije Srpske spremne da pomognu u nestabilnim ekonomskim vremenima, posebno imajući u vidu da je u ovom sektoru zaposleno oko 50.000 ljudi.
"Moramo da vidimo šta još možemo da učinimo u vezi sa energetskom stabilnošću malih privrednika, ali i kada je riječ o problemima koje se mogu javiti u vezi sa korištenjem fiskalnih kasa", rekao je Dodik novinarima.
On je naveo da ga raduje činjenica da konferencija okuplja značajan broj predstavnika zanatstva i preduzetništva, a posebno da će na "Ekspu" u Srbiji preduzetnice iz Republike Srpske imati svoj štand.
