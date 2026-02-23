Dodik razgovarao sa patrijarhom Porfirijem

23.02.2026
14:54
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik razgovarao je danas, 23. februara, sa Njegovom svetošću patrijarhom srpskim Porfirijem.
"Prvi dan velikog Vaskršnjeg posta, saglasni smo da oslonjeni na vjeru i zajedništvo, čuvamo ono što nas je održalo kroz istoriju i vodi nas u budućnost", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks i dodao:
"Razgovor s patrijarhom Porfirijem uvijek donosi onu posebnu mirnoću i snagu koju čovjek može da osjeti samo kada razgovara sa duhovnim autoritetom i prijateljem".
Dodik je napisao da je Srpska pravoslavna crkva kroz vijekove čuvala naš identitet, sabornost i snagu da opstanemo u najtežim vremenima.
