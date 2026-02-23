Odbor za ustavna pitanja: Ustavni sud BiH nije nadležan da odlučuje o izboru Vlade Srpske

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske je na redovnoj sjednici utvrdio odgovor Ustavnom sudu BiH u predmetu, broj U-6/26 koji se odnosi na rješavanje spora sa Narodnom skupštinom Republike Srpske zbog donošenja Odluke o izboru predsjednika Vlade Republike Srpske i Odluke o izboru članova Vlade Republike Srpske.

- Stav Narodne skupštine je da je zahtjev suštinski nedopustiv jer se ne radi o sporu između BiH i Republike Srpske i ne postoji nadležnost Ustavnog suda BiH da o tome odlučuje, ali je i neosnovan jer je Narodna skupština Republike Srpske organ Republike koji vrši ustavotvornu i zakonodavnu vlast i koja je predstavničko tijelo svih građana u Republici Srpskoj, te da ima obavezu da u okviru ustavnih ovlaštenja upotrijebi sve pravne instrumente potrebne za funkcionisanje organa Republike, kako je navedeno i u stavu Ustavnog suda Republike Srpske - saopšteno je iz NSRS.

Narodna skupština očekuje da se zahtjev odbaci kao i u Odluci Ustavnog suda BiH, broj U-29/25, od 22.1.2026. godine, kada je zahtjev za ocjenu ustavnosti odbačen kao nedopušten zbog nenadležnosti Ustavnog suda BiH za odlučivanje, uz posebno obrazloženja da ustavni spor između BiH i jednog od entiteta, postoji ako se radi o nekom pitanju iz Ustava BiH za čije rješavanje je nadležan jedino Ustavni sud BiH, te da spor ne može proisteći iz redovnih pozitivnopravnih propisa već se mora ticati određenog pitanja koje je regulisano samim Ustavom BiH, što ovdje nije slučaj.

- Narodna skupština smatra da se u ovom predmetu radi o "aktu vladanja" odnosno o političkom aktu izbora i imenovanja koji svoj pravni osnov crpi iz Ustava Republike Srpske, tako da Ustavni sud BiH nije nadležan za ocjenu ustavnosti ovih odluka - navodi se u saopštenju.