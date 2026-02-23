Logo
Crnadak udario na Stanivukovića: Ko pritišće članove PDP-a?

Izvor:

ATV

23.02.2026

10:14

Komentari:

0
Црнадак ударио на Станивуковића: Ко притишће чланове ПДП-а?

Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak kaže da članovi i simpatizeri ove stranke dobijaju telefonske pozive i pod velikim su pritiskom od "užeg" rukovodstva PDP-a, kao da su svi oni koji se protive gašenju stranke nekakvi teroristi ili crni đavoli.

Da se zaključiti da je posljednja objava šefa Kluba poslanika PDP-a u NSRS usmjerena Drašku Stanivukoviću i njegovom Pokretu Sigurna Srpska.

"Ovih dana mnogi članovi i simpatizeri PDP-a dobijaju telefonske pozive, a neki od njih su pod velikim pritiskom, samo zato što razgovaraju sa pojedincima iz najužeg rukovodstva PDP-a, kao da smo mi, koji se čvrsto protivimo gašenju PDP-a, nekakvi teroristi ili crni đavoli", rekao je Crnadak.

On poručuje da je PDP sarađivao i da će sarađivati sa mnogima, u skladu sa rezultatima izbora i političkim dogovorima, ali nikada nije dozvoljavao da važne uloge u njihovoj strukturi imaju problematične osobe.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Kada sam pozvao na unutrašnji dijalog nisam mislio na luzere poput Crnatka

"Zato se čestitim ljudima, sa kičmom i ličnim integritetom, ne mogu kao autoriteti nametati prevrtljivci, koji su više puta mijenjali stranke, korumpirani bivši funkcioneri i oni koji su otvoreno prijetili životom našim članovima. To nije dobro ni za PDP, ni za Republiku Srpsku", poručio je Crnadak.

Riječ je o brojnim funkcionerima u Republici Srpskoj koji su se pridružili novoformiranom Pokretu Draška Stanivukovića, a što Crnatku, kao i većem broju članstva smeta.

Небојша Вукановић

Republika Srpska

"Ne odustajem od kandidature": Vukanović poručio šta Stanivuković treba da radi

"Svako ko se umorio, ko misli da se „možda politika i ne može drugačije voditi nego kao SNSD“ i ko je izgubio vjeru u PDP i u drugačiju Republiku Srpsku, neka postupa u skladu sa svojim osjećajem. Ali, svako ko vjeruje u PDP, u ono što smo započeli prije 26 godina sa Mladenom Ivanićem, ima pravo da ostane uz PDP i u tome ih niko ne smije sprečavati", rekao je Crnadak.

PDP jedna od opcija na izborima

Crnadak je u svojoj objavi poručio i da će PDP biti jedna od opcija na izborima, i da se to ne može zaustaviti i mnogo je bolje da to bude rezultat dogovora.

Kome je ovo Crnadak uputio nije jasno, ali protivnika je na sve strane. Od SDS-a i Nebojše Vukanovića koji su rasporedili kandidature za dvije glavne inokosne funkcije, do samog Draška Stanivukovića koji bi trebalo da ponudi kandidata Pokreta Sigurna Srpska, što automatski isključuje kandidata PDP-a.

U nedavnom tekstu smo govorili kako opozicioni lideri u javnim nastupima sve više govore o dogovoru sa PDP-om, a ne sa Pokretom Sigurna Srpska.

Блануша Станивуковић

Republika Srpska

Hoće li opozicija "preoteti" PDP?

