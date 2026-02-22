Značaj međunarodnih razmjena za postizanje boljih efekata na tržištu rada

Apsolvent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, Jelena Janjetović imala je priliku da dio studija provede u Španiji na Univerzitetu u Kadizu, na Fakultetu ekonomskih nauka kroz Erasmus razmjenu.

Ističe da joj je ova razmjena značila u ličnom i profesionalnom razvoju i poslala je poruku svim studentima da se prijave na neki od programa ako imaju priliku.

"To iskustvo mi je donijelo mnogo više od ekonomskog znanja, upoznala sam drugačiji obrazovni sistem, međunarodno okruženje i kulturu rada. Razmjena me naučila samostalnosti, prilagodljivost i otvorenosti prema novim idejama.Razmjena mi je pomogla da znanja stečena na fakultetu, primjenim u praksi i bolje razumijem kako teorija funkcioniše u stvarnom poslovnom okruženju", rekla je Jelena Janjetović, studentica ekonomskog fakulteta.

Nova znanja koja studenti stiču kroz savremene studijske programe, mogu donijeti značajan tehnološki iskorak na domaćem tržištu rada. Razvoj biznisa zasnovanih na znanju i visokim tehnologijama, predstavljaju jedan od ključnih preduslova za ekonomski razvoj Republike Srpske i njeno približavanje ostalim zemljama svijeta.

"Takav oblik studiranja donosi sasvim novu dimenziju ne samo u visokom obrazovanju, u visokom obrazovanju na ovim prostorima svakako, ali i uopšte razvoj ekonomije, tržište rada, to će biti u stvarnom smislu korak uključenja našeg univerziteta u krug renomiranih evropskih univerziteta", rekao je Milenko Krajišnik, dekan ekonomskog fakulteta.

Univerzitet u Banjaluci se istakao sa brojnim međunarodnim saradnjama, i poručuje da je ovakav tip studentskih razmjena neophodan za razvoj i unaprjeđenje mladih ljudi. Studiranje na stranim univerzitetima ključan je korak ka znanju, konkurentnosti i budućem profesionalnom razvoju.

"Ono što je posebno interesantno jeste da odlaskom na druge Univerzitete mogu da dobiju različita znanja, različite vještine, mogu da steknu praktična znanja koja po povratku na Univerzitet u Banjaluci ali i u Republiku Srpsku, naravno mogu što je moguće kvalitetnije da primjene u svom radu. Izuzetno je važno da svi naši studenti ali i naši zaposleni, prepoznaju mogućnosti koja pruža evropska univerzitetska alijansa Akros, jer je Univerzitet u Banjaluci jedini punopravni član Evropske univerzitetske alijanse sa prostora Republike Srpske", rekla je Kristina Pantelić Babić, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju.

Studiranje na inostranim univerzitetima više nije izuzetak. Međunarodne razmjene i novi studijski programi studentima nude priliku da dio obrazovanja steknu van zemlje, a stečena znanja primjene na matičnim univerzitetima, te da iskustva iz prakse primjene u budućem profesionalnom radu. Sve informacije o razmjenama i programima, mogu da se nađu na satjtu univerziteta, a osoblje svakako stoji na raspolaganju za konsultacije.