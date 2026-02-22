"Igra prestola" dobija nastavak koji objašnjava ko je Ludi kralj

Vraća se "Igra prestola", serija koja je osvojila svijet rušeći pravila televizije pričajući političku drama u kostimu srednjeg veka, ali sada priča o Gvozdenom prestolu dobija pozorišnu adaptaciju koja će publiku ponovo povesti put Vesterosa.

Serija "Igra prestola" emitovala se od 2011. do 2019. godine tokom osam sezona. Ova adaptacija romana Džordža R. R. Martina iz ciklusa "Pjesma leda i vatre" spojila je političku dramu, epsku fantastiku i porodične intrige i povela gledaoce na putovanje kroz kontinent Vesteros.

Serija je oborila rekorde gledanosti, osvojila desetine nagrada Emi i iznedrila likove koji su postali dio pop kulture.

Fanovi su se saživjeli sa omiljenim junacima, među kojima su Džon Snou, Deneris Targerjen, Tiron Lanister i Arja Stark.

Kreatori serije uradili su nešto što niko prije njih nije, naveli su publiku da se zaljubi u njihove likove, a zatim ih ubijali u najneočekivanijim trenucima.

Mislili ste da je Ned Stark, moralno ispravan, častan i voljen vladar, zaslužio da dugo svojom harizmom opčinjava fanove? Prevarili ste se, ubijen je već u prvoj sezoni.

Republika Srpska U Gornjem Ribniku projekcija dokumentarnih filmova "Heroji pričaju"

Šta su drugi mogli da očekuju? Definitivno ne milost. Ta neizvjesnost u igri za presto postala je zaštitni znak serije.

Ipak, završna sezona iz 2019. godine izazvala je podjeljene reakcije. Dio publike bio je razočaran ubrzanim razvojem događaja i raspletom. Mnoge teme koje su detaljno obrađivane kroz prethodne sezone ostale su nerazjašnjene.

Gledaoci nisu dobili zasluženu katarzu

Publika već gleda dio svijeta Vesterosa kroz seriju "House of the Dragon", ali i novoj HBO adaptaciji "A Knight of the Seven Kingdoms" o Ser Dankanu Visokom i Egu, čija se radnja odvija oko stotinu godina pre događaja iz "Igre prestola".

"TThe Knight of the Seven Kingdoms" je već pokrenula treći svetski rat na internetu.

Emisije Zakon privlačnosti: U ljubavi i ratu sve je dozvoljeno!

Na IMDb-u je izbio pravi "rat fanova" između obožavalaca serija "Breaking Bad" i "Game of Thrones", nakon što je epizoda "A Knight of the Seven Kingdoms" nakratko dobila savršenu ocjenu 10 i izjednačila se sa legendarnom epizodom "Ozymandias".

Fanovi su potom masovno krenuli da obaraju ocjene suparničkim serijama boreći se za titulu najbolje serije.

Bez obzira na kontroverze, "Igra prestola" ostala je jedna od najuticajnijih serija savremene televizije.

Sada se ova priča vraća u drugačijem formatu. Britanska pozorišna trupa Royal Shakespeare Company najavila je scensku adaptaciju pod nazivom "Igra prestola: Ludi kralj", koja će biti izvedena u Stratfordu na Ejvonu.

Kultura Prodat poznati predmet iz serije ''Igra prijestola''

Predstava će se baviti događajima koji su prethodili radnji serije, fokusirajući se na zavjere i političke igre oko vladavine Ludog kralja.

Džordž R. R. Martin, koji još nije napisao posljednju knjigu serijala, izazivajući strepnju ljubitelja da će umreti prije nego što stavi tačku na svoje remek-djelo, rekao je da nije ni sanjao da će njegov rad biti adaptiran za pozorišnu predstavu.

- Kad sam prvi put napisao "Igru prestola", nisam zamišljao da će to biti išta drugo osim knjige. Bilo je to mjesto gdje je moja mašta postojala bez granica. To što se moj rad sada adaptira za pozornicu nešto je što nisam očekivao, ali sam to dočekao s velikim entuzijazmom i uzbuđenjem. Pozorište nudi nešto jedinstveno, mjesto gdje moja i mašta publike mogu da se susretnu i nadamo se da ćemo stvoriti nešto čarobno - rekao je on.

(infomer)