Četiri zlatne navike iz bivše Jugoslavije koje štede novac

"Prije je bilo bolje" – rečenica koju ćete čuti od gotovo svakog ko je zagazio u ozbiljne godine. I nije važno da li je riječ o sedamdesetogodišnjaku ili nekom mlađem – prošlost se gotovo uvijek pamti kroz ružičaste naočare. Logično, jer smo tada bili mlađi, snažniji i bezbrižniji.

Ipak, kada se govori o životu u Jugoslaviji, mnogi koji su to vrijeme zaista proživjeli ističu da su neke navike i vrijednosti bile drugačije, a u ponečemu i korisnije nego danas. Nije riječ samo o nostalgiji. Istina je, kao i obično, negdje na sredini: plate su bile skromne, izbor robe ograničen, nestašice nisu bile rijetkost, a na nove cipele čekalo se godinama. Ali ljudi su znali da se snađu.

Upravo iz tog perioda izdvajaju se četiri životne lekcije koje i danas mogu da budu zlata vrijedne.

1. Popravi, ne bacaj

Ako se pokvari rajsferšlus, bojler ili kućni aparat – danas je prva reakcija da se kupi novo. Međutim, svaka zamjena košta, a kada se u stanu pokvari više stvari odjednom, udar na kućni budžet postaje ozbiljan.

Nekada se ništa nije bacalo bez pokušaja popravke. Odjeća se krpila, dugmad su se prišivala, đonovi lijepili, a aparati nosili kod majstora. Takav odnos prema stvarima produžava njihov vijek, štedi novac i uči odgovornijoj potrošnji.

2. Zimnica kao spas za kućni budžet

Priprema zimnice bila je gotovo obavezna u svakom domaćinstvu. Kuvani su džemovi, pravili se sokovi, turšija, kiseli kupus, paprike i krastavci. Znalo se šta stoji u špajzu i šta će se iznijeti na sto tokom zime.

Danas je hrana dostupna tokom cijele godine, ali zamrzavanje i čuvanje sezonskih namirnica i dalje ima smisla. Ljeti su voće i povrće jeftiniji i kvalitetniji, pa se od njih zimi mogu praviti kompoti, pite, knedle ili jednostavno uživati u bobičastom voću bez gubitka ukusa.

3. Štednja kao navika, ne luksuz

Skoro svaka porodica imala je štednu knjižicu. Iako kamate nisu donosile veliku zaradu, postojala je svijest da dio plate mora da se odvoji za "crne dane".

Scena Pokazala grudi u "Tesnoj koži" i napravila pometnju: Glumica za kojom je uzdisala Jugoslavija samo nestala sa scene

Danas su na raspolaganju različiti oblici štednje – od klasičnih računa do digitalnih aplikacija – ali suština ostaje ista: redovno odvajanje makar male sume stvara finansijsku sigurnost i mirniji san.

4. Vještine koje vrijede više od novca

U školama se učilo domaćinstvo, a mnoge žene znale su da šiju, prepravljaju i same prave odjeću. Vez, pletenje i ručni rad bili su dio svakodnevice. Muškarci su često sami izrađivali namještaj ili popravljali po kući.

Te vještine nisu samo smanjivale troškove, već su razvijale samostalnost, kreativnost i osjećaj ponosa – jer mnogo toga može da se napravi sopstvenim rukama.

Da li je zaista prije bilo bolje?

Život u Jugoslaviji nije bio ni bajka ni potpuni mrak. Bilo je nestašica, skromnih plata i čekanja u redovima, ali je postojala kultura racionalnog trošenja i međusobne pomoći.

Možda danas živimo brže i imamo veći izbor, ali neke stare navike – popravljanje umjesto bacanja, pravljenje zimnice, redovna štednja i razvijanje praktičnih vještina – i dalje mogu da budu dragocjen podsjetnik kako da pametnije upravljamo novcem i životom, prenosi Kurir.