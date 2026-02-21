Kovačević: Konaković priznaje da mu smetaju predstavnici Srba, čime pokušava prikriti da mu smetaju Srbi

Izjave /ministra spoljnih poslova u Savjetu ministara Elmedina/ Dine Konakovića kako /lider SNSD-a/ Milorad Dodik nije jedini problem, nego je problem cijeli SNSD, problem je /srpski član Predsjedništva BiH/ Željka Cvijanović, /predsjednik Republike Srpske Siniša/ Karan i svi mi - jasno pokazuje da on ima problem sa onima koji su predstavnici srpskog naroda i koje srpski narod bira, rekao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević za RTRS.

- Kada malo analiziramo, znači da Konaković ima problem sa Srbima. I da on, kada kaže da će staviti i Milorada Dodika i cijeli SNSD i sve predstavnike SNSD-a, a to su sve predstavnici srpskog naroda na, kako on kaže, svoje mjesto, to znači da on želi BiH bez Srba i bez Republike Srpske - rekao je Kovačević.

On ističe da Konaković ne pokazuje ni minimum poštovanja prema Republici Srpskoj, jednom od dva ravnopravna entiteta i prema srpskom narodu, ravnopravnom konstitutivnom narodu u BiH, te da će mu Srpska veoma jednostavno odgovoriti.

- Republika Srpska imaće odgovor, srpski narod imaće odgovor i definitivno je da nećemo svoju budućnost gledati sa onima koji nas ne poštuju, nego kažu da će nas "stavljati na svoje mjesto" - poručio je Kovačević.

On je rekao da Republika Srpska i srpski narod imaju svoje mjesto, garantovano Ustavom, Dejtonskim sporazumom i ono govori da su ravnopravan konstitutivni narod i da nijedan ministar spoljnih poslova ne smije da donosi odluke bez saglasnosti Srpske i Srba.

- S obzirom da je Konaković to uporno radio i da se trudio da na najbitnijim međunarodnim adresama donosi odluke koje su suprotne našim interesima, koje je on isto tako trebalo da predstavlja, jasno nam kaže da je naš put života bez takvih jedino pravo rješenje za Republiku Srpsku, odnosno da Republika Srpska i srpski narod moraju da traže put na kojem će biti samostalni, slobodni i neće im niko prijetiti da će ih "stavljati na svoja mjesta" - istakao je Kovačević.