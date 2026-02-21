Logo
Vještačka inteligencija čini telefone i laptope skupljim

21.02.2026

17:43

Komentari:

0
Вјештачка интелигенција чини телефоне и лаптопе скупљим
Foto: Unsplash

Intenzivna izgradnja ogromnih data centara za potrebe vještačke inteligencije stvara ogroman pritisak na tržište elektronike, što dovodi do nestašice i vrtoglavog rasta cjena ključnih komponenti.

Prvo su cijene grafičkih procesorskih jedinica (GPU) vrtoglavo porasle, a zatim i cijene memorije (RAM), SSD diskova i klasičnih hard diskova. Posljedice će uskoro osjetiti svi potrošači kroz skuplje laptope, tablete, pametne telefone i igračke konzole, piše Futurizam .

Domino efekat

Iako je ovaj scenario noćna mora za svakoga ko pokušava da napravi desktop računar, ekonomski pritisak se već preliva na cjelokupno tržište potrošačke elektronike. Danas, skoro svaki uređaj, od bolničke opreme do poljoprivrednih traktora, ima neku vrstu ugrađenog računara, što znači da bi sve moglo da postane skuplje.

Zbog eksplozije cijena, tehnološke kompanije su bile prinuđene da odlože izdavanje novih grafičkih kartica za entuzijaste, VR slušalica i igračkih konzola.

Problemi sa pametnim telefonima

Nakon rekordne prodaje u 2025. godini, tržište pametnih telefona bi takođe moglo da osjeti posljedice ove godine, jer su zalihe RAM memorije izuzetno niske. Čak i Epl „osjeća pritisak“, rekao je Sravan Kundojala iz SemiAnalysis-a za Wall Street Journal ranije ove godine, napominjući da euforija oko vještačke inteligencije i rastuće cijene komponenti značajno smanjuju marže kompanije.

Пуњење пуњач

Nauka i tehnologija

Produžite bateriju telefona satima: Evo šta je najviše troši

Kriza sa komponentama je posebno teško pogodila industriju video igara. Blumberg izvještava da bi već skupa konzola Nintendo Switch 2 uskoro mogla da doživi dodatni rast cijene. Prema izvorima istog medija, dugo očekivana Sony PlayStation 6 konzola bi čak mogla biti potpuno odložena.

Surova nova realnost

Ovo je surova nova realnost u kojoj kompanije koje se bave vještačkom inteligencijom nastavljaju da ulažu stotine milijardi dolara u ogromne centre podataka, što ujedno dovodi do rasta cijena električne energije.

Teško je ne primjetiti da potrošači na kraju snose najveći teret trenutne pomame u tehnološkoj industriji, jer kompanije za vještačku inteligenciju pokušavaju da opravdaju svoju ogromnu i neviđenu potrošnju pred zabrinutim investitorima.

Ostaje da se vidi koliko će trajati ono što su neki već nazvali „RAMageddon“. Kako je izvršni direktor kompanije Intel, Lip-Bu Tan, priznao ovog mjeseca, „možda neće biti nikakvog olakšanja prije 2028. godine“ — svakako ne vijest koju je svako ko planira da kupi novi pametni telefon, laptop ili igračku konzolu želio da čuje.

