Pao "Vračarac": Imao lažni pasoš BiH, pancir i tri telefona

11.02.2026

22:07

Muškarac čiji su inicijali N.T. /26/ uhapšen je u Novom Sadu sa falsifikovanim pasošem BiH zbog sumnje da je kao pripadnik kriminalne grupe "Vračarci" počinio niz krivičnih d‌jela.

Lice N.T. uhapsili su danas, 11.februara, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Srbije, u saradnju sa više policijskih uprava i Višim tužilaštvom u Beogradu, saopšteno je iz MUP-a.

Osumnjičeni je uhapšen sa falsifikovanim pasošem BiH, a imao je i tri mobilna telefona i pancir, navodi se u saopštenju.

Нож

Svijet

Muškarac srpskog porijekla izbo ženu 20 puta: "Bila je bezobrazna"

Uhapšeni N.T. je osumnjičen za krivična d‌jela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, prenosi Srna.

Za njim je bila raspisana i potraga zbog krivičnog d‌jela prinude, kao i potjernica zbog razbojništva, za koje je pravnosnažno osuđen na šest mjeseci zatvora, ali uz mogućnost da kaznu izdržava kod kuće, uz primjenu elektronskog nadzora.

hapšenje

Srbija

lažni pasoši

