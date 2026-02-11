Ovo su Marko i Dragan koji su nastradali na Drini, poruka prijatelja tjera suze na oči!

U tragičnom akcidentu na obali Drine, ugašena su dva mlada života - Marko Glišić (34) i Dragan Pavlović (32), momci za koje su njihovi sugrađani imali samo riječi hvale i poštovanja.

Ono što je trebalo da bude priprema za predstojeće ljeto i uživanje na rijeci, pretvorilo se u nezapamćenu tragediju. Marko i Dragan su prethodnih dana vrijedno radili na adaptaciji vikendice, a u želji da što prije završe planirane poslove, odlučili su da tamo i prenoće.

Nažalost, odluka da u zatvorenom prostoru ostave uključen agregat pokazala se kao fatalna. Tihi i nevidljivi ubica, ugljen-monoksid, nije im ostavio šansu da dočekaju jutro.

Dok policija završava uviđaj, društvene mreže su preplavljene čituljama i potresnim porukama prijatelja koji ne mogu da prihvate surovu realnost.

"Dva dobra druga, dva vrijedna, poštena i čestita momka... Malo je riječi koje mogu da opišu ovu tugu. Iz najbolje namjere i želje da srijede kutak za uživanje, jedna pogrešna odluka i prokleti agregat odveli su ih na neki drugi svijet", glasi jedna od oproštajnih poruka koja najbolje oslikava bol mještana Koviljače.

Prijatelji ističu da su Marko i Dragan bili uzor generaciji – uvijek nasmijani, radni i spremni da svima izađu u susret.

Opomena koja je skupo plaćena

Ova tragedija ponovo je otvorila pitanje opasnosti upotrebe mašina sa unutrašnjim sagorijevanjem u zatvorenim objektima. Istražni organi još jednom apeluju na građane da agregati, zbog emisije otrovnih gasova, nikada ne smiju raditi u prostorijama u kojima borave ljudi.

Banja Koviljača tuguje za svojim sinovima, a porodice nastradalih primaju saučešća dok se pripremaju za najteži ispraćaj.