Logo
Large banner

Ovo su Marko i Dragan koji su nastradali na Drini, poruka prijatelja tjera suze na oči!

Izvor:

Telegraf

11.02.2026

12:38

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Vijest koja se jutros poput munje pronijela Podrinjem dobila je svoju najbolniju potvrdu.

U tragičnom akcidentu na obali Drine, ugašena su dva mlada života - Marko Glišić (34) i Dragan Pavlović (32), momci za koje su njihovi sugrađani imali samo riječi hvale i poštovanja.

Ono što je trebalo da bude priprema za predstojeće ljeto i uživanje na rijeci, pretvorilo se u nezapamćenu tragediju. Marko i Dragan su prethodnih dana vrijedno radili na adaptaciji vikendice, a u želji da što prije završe planirane poslove, odlučili su da tamo i prenoće.

Приватна архива
Privatna arhiva

Nažalost, odluka da u zatvorenom prostoru ostave uključen agregat pokazala se kao fatalna. Tihi i nevidljivi ubica, ugljen-monoksid, nije im ostavio šansu da dočekaju jutro.

Приватна архива
Privatna arhiva

Dok policija završava uviđaj, društvene mreže su preplavljene čituljama i potresnim porukama prijatelja koji ne mogu da prihvate surovu realnost.

"Dva dobra druga, dva vrijedna, poštena i čestita momka... Malo je riječi koje mogu da opišu ovu tugu. Iz najbolje namjere i želje da srijede kutak za uživanje, jedna pogrešna odluka i prokleti agregat odveli su ih na neki drugi svijet", glasi jedna od oproštajnih poruka koja najbolje oslikava bol mještana Koviljače.

Prijatelji ističu da su Marko i Dragan bili uzor generaciji – uvijek nasmijani, radni i spremni da svima izađu u susret, prenosi Telegraf.

Opomena koja je skupo plaćena

Ova tragedija ponovo je otvorila pitanje opasnosti upotrebe mašina sa unutrašnjim sagorijevanjem u zatvorenim objektima. Istražni organi još jednom apeluju na građane da agregati, zbog emisije otrovnih gasova, nikada ne smiju raditi u prostorijama u kojima borave ljudi.

Banja Koviljača tuguje za svojim sinovima, a porodice nastradalih primaju saučešća dok se pripremaju za najteži ispraćaj.

Podijeli:

Tagovi :

pogibija

Drina

gušenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трагедија на Дрини: Младићи нађени мртви

Hronika

Tragedija na Drini: Mladići nađeni mrtvi

53 min

0
Џефри Епстајн

Svijet

Savjet Evrope ukinuo imunitet Jaglandu zbog afere Epstin

1 h

0
Директор болнице у Чачку поднио оставку након смрти дјевојчице послије операције

Srbija

Direktor bolnice u Čačku podnio ostavku nakon smrti djevojčice poslije operacije

54 min

0
Лавров: Свијет ушао у доба рапидних промјена

Svijet

Lavrov: Svijet ušao u doba rapidnih promjena

1 h

0

Više iz rubrike

Директор болнице у Чачку поднио оставку након смрти дјевојчице послије операције

Srbija

Direktor bolnice u Čačku podnio ostavku nakon smrti djevojčice poslije operacije

54 min

0
Велика акција полиције: Пронађена дрога, снајпер и маске; Планирана ликвидација?

Srbija

Velika akcija policije: Pronađena droga, snajper i maske; Planirana likvidacija?

4 h

0
Смрт д‌јевојчице Еме потресла Чачак: Директор болнице се обратио грађанима

Srbija

Smrt d‌jevojčice Eme potresla Čačak: Direktor bolnice se obratio građanima

14 h

0
Србија тражила од Шпаније изручење осумњиченог за убиство ММА борца

Srbija

Srbija tražila od Španije izručenje osumnjičenog za ubistvo MMA borca

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

03

Novak Đoković otkazao turnir, ovo je razlog

12

56

Bitno: O otvaranju novog Centra za onkologiju i hematologiju UKC-a

12

52

Evropski parlament odobrio 90 milijardi evra zajma za Kijev

12

49

Ostojić: Gagić nije predsjednik BORS-a

12

42

Teslić proglasio Dan žalosti nakon smrti djevojčice Milice Malić

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner