Imate ideju za biznis na selu, evo kako do besprovatnih sredstava

Izvor:

Agroklub

11.02.2026

14:07

Имате идеју за бизнис на селу, ево како до беспроватних средстава
Foto: ATV

Nezaposlene mlade osobe od 18 do 40 godina, koje žive na selu ili svoju poslovnu priču žele započeti u ruralnom području, imaju priliku prijaviti se na program "Moj biznis na selu". Javni poziv za iskazivanje interesa je otvoren, a riječ je o programu tehničke podrške i dod‌jele bespovratnih sredstava za pokretanje biznisa, koji finansira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Maksimalan iznos podrške je 10.000 KM, a namjera je podstaći razvoj preduzetničkih inicijativa u oblastima poljoprivrede, prerade i proizvodnje hrane, agroturizma te drugih srodnih d‌jelatnosti kroz edukaciju, razvoj preduzetničkih ideja, izradu održivih poslovnih planova i tehničku podršku za njihovu realizaciju.

Ko se može prijaviti za Moj biznis na selu?

Pravo učešća imaju mlade osobe s prebivalištem u Republici Srpskoj koje su nezaposlene i imaju jasnu poslovnu ideju za samozapošljavanje, uz uslov da se realizacija biznisa planira u ruralnom području. Od kandidata se očekuje da osiguraju vlastito sufinansiranje u minimalnom iznosu od 5% od ukupne vrijednosti odobrenih grant sredstava, te da, u slučaju izbora, registruju vlastiti poslovni subjekt.

Анђелка Кузмић

Društvo

Kuzmić za ATV: Donijeli smo zaključke zajedno sa našim mljekarima, MPŠV radi na daljim aktivnostima

Poziv se, naime, provodi u dvije faze. Tokom prve, kandidati su obavezni dostaviti: popunjenu prijavu, izjavu o nezaposlenosti, izjavu da će učestvovati u programu tehničke podrške te izjavu da u prethodne 3 godine nisu koristili druga bespovratna sredstva u svrhu samozapošljavanja i/ili pokretanja biznisa.

Aplikanti koji budu pozitivno ocijenjeni biće pozvani da učestvuju u programu obuke i tehničke podrške za razradu poslovne ideje u biznis plan. Izabranim će biti na raspolaganju dvodnevna obuka na temu razvoja preduzetničkih vještina i izrade biznis plana te mentorska podrška.

Пољопривредник

Ekonomija

Semberski poljoprivrednici spremni za radove u polju

U drugoj fazi provođenja ovog poziva, podnosilac prijave obavezan je dostaviti biznis plan u kom je razrađena poslovna ideja te izjavu o namjeri registracije poslovnog subjekta, minimalno PPG , kao uslov za realizaciju poticajnih sredstava.

Nakon toga će se izvršiti konačno odobravanje biznis planova koji će biti pozitivno ocijenjeni kao realni i prihvatljivi za odobravanje bespovratnih sredstava, najuspješnijim podnosiocima prijave na bazi procjene izvodljivosti, kvaliteta i opravdanosti biznis ideja.

Mašine i oprema

Samo učešće u ovom programu ne podrazumijeva automatsku dod‌jelu bespovratnih sredstava, a podrška će biti realizovana u vidu proizvodnih mašina i ostale opreme za početak poslovanja (npr. nabavka potrebne opreme, repromaterijala za proizvodnju i pakovanje, mašina za proizvodnju, IT opreme, uređenje prostorija, konsultantske usluge u vezi sa tehnologijom prerade, i sl.).

Prijaviti se možete najkasnije do 20. februara ove godine. Prateća dokumentacija (potvrde i izjave) dostavlja se elektronskim putem, na adresu koja će aplikantima biti dostavljena nakon popunjavanja prijavnog formulara. Dodatna pitanja u vezi sa ovim pozivom mogu se dostaviti na e-mail: v.lemic@mps.vladars.rs.

(Agroklub)

Moj biznis na selu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

