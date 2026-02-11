MUP Srpske poslao važno obavještenje

11.02.2026
15:50
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske saopštilo je da će od sutra do petka, 13. februara, biti realizovana taktička vježba na vojnom poligonu "Manjača".
Vježba će trajati od sutra u 7.30 časova do petka u 7.30.
"Vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini ove lokacije, pa obavještavamo javnost da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost", ističu iz MUP-a.
Centar za obuku organizuje vježbu za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice i Uprave za policijsku podršku iz oblasti "Topografije".
