MUP Srpske poslao važno obavještenje

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske saopštilo je da će od sutra do petka, 13. februara, biti realizovana taktička vježba na vojnom poligonu "Manjača".

Vježba će trajati od sutra u 7.30 časova do petka u 7.30.

"Vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini ove lokacije, pa obavještavamo javnost da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost", ističu iz MUP-a.

Centar za obuku organizuje vježbu za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice i Uprave za policijsku podršku iz oblasti "Topografije".