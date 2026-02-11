Logo
MUP Srpske poslao važno obavještenje

11.02.2026

15:50

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske saopštilo je da će od sutra do petka, 13. februara, biti realizovana taktička vježba na vojnom poligonu "Manjača".

Vježba će trajati od sutra u 7.30 časova do petka u 7.30.

"Vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini ove lokacije, pa obavještavamo javnost da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost", ističu iz MUP-a.

Игор Додик

Republika Srpska

Dodik oštro pojedinim funkcionerima SNSD-a: Ne želimo takve ljude među nama

Centar za obuku organizuje vježbu za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice i Uprave za policijsku podršku iz oblasti "Topografije".

MUP Republike Srpske

vježba

Manjača

