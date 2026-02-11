Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će u prvom dijelu dana u većini pred‌jela biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode, vjetrovito i natprosječno toplo, a od podne naoblačenje sa padavinama.

Ujutro uz rijeke i po kotlinama se očekuje magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Oko podne se očekuje jače naoblačenje sa kišom na zapadu, koje će se do večeri širiti ka svim krajevima.

U Hercegovini pretežno oblačno sa kišom, lokalno jačom, a u višim pred‌jelima susnježica i snijeg.

Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do osam, u višim pred‌jelima od nula, a dnevna od devet do 17, u višim pred‌jelima od pet stepeni Celzijusovih.

Duvaće umjeren vjetar, na udare i jak jugo, na sjeveru slab, južnih smjerova. Poslije podne vjetar u slabljenju.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegd‌je u Hercegovini i u višim područjima je registrovana i kiša, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Čemerno tri, Kalinovik pet, Gacko šest, Han Pijesak sedam, Srbac osam, Bileća, Sokolac, Kneževo i Rudo devet, Višegrad, Drinić i Mostar 10, Mrkonjić Grad 11, Bijeljina, Prijedor, Zvornik, Foča i Sarajevo 12, Trebinje i Novi Grad 13, Ribnik i Srebrenica 14, Banjaluka 15, te Doboj 16 stepeni Celzijusovih.