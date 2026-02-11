"Ramini" specijalci nisu prošli test fizičke snage, organizatori ih diskvalifikovali

Danas je peti i posljednji dan takmičenja UAE SWAT Challenge gdje elitni specijalci brojnih svjetskih policijskih (i vojnih) agencija imaju poligon u kojem se mjeri fizička snaga.

"Ramini" Specijalci iz Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije (SPJ FUP) su diskvalifikovani nakon što nisu prošli poligon.

SAJ još nije nastupio

Specijalna antiteroristička jedinica MUP-a Republike Srpske (SAJ MUP RS) imaju nešto viši redni broj, te se njihov nastup očekuje u toku dana, piše Crna Hronika.

Poligon koji je nazvan “Obstacle Course” se sastoji od niza prepreka koje tim od pet članova mora savladati u najkraćem mogućem vremenu.

BiH Ramo Isak dominira: Za loš rezultat specijalaca FUP-a na takmičenju optužio Dodika

Na poligonu su prepreke kao što su usponi užetom i penjanje po konopcima, monkey bars ili vodoravna ljestve, Jacob's ladder ili visoko ljestve, prelazak preko vertikalnih i horizontalnih zidova, mreže za penjanje, ljuljanje preko užeta, kotrljanje kroz cilindrične prepreke, Ninja boards ili prelazak sa jedne ploče na drugo bez dodirivanja tla…

Poligon koji testira snagu, agilnost, izdržljivost, timski rad i koordinaciju svih članova SWAT tima se smatra kao jedan od najzahtjevnijih zadataka u ovih pet dana UAE SWAT Challengea.

U ukupnom rankingu Specijalna policijska jedinica FUP-a trenutno zauzima 98. mjesto, a na kraju dana će se znati njihov konačan rezultat.