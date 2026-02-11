Logo
Teslić proglasio Dan žalosti nakon smrti djevojčice Milice Malić

Izvor:

ATV

11.02.2026

12:42

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Na području Teslića za sutra (12.02.2026. godine) je proglašen Dan žalosti povodom tragične smrti djevojčice Milice Malić.

Gradonačelnik Teslića proglasio je dan žalosti na području ove lokalne zajednice na dan kada će Milica biti sahranjena.

"Dan žalosti obilježiće se spuštanjem zastava na pola koplja na svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač grad Teslić i drugim javnim mjestima. Sva fizička i pravna lica dužna su da svoje ponašanje odnosno aktivnosti usaglase sa ovom Odlukom", saopšteno je iz GU Teslić.

Podsjećamo, djevojčica teško povrijeđena u nesreći kod Teslića preminula je juče na UKC RS.

удес теслић

Hronika

Tuga u Tesliću: Djevojčica (5) povrijeđena u teškoj nesreći izgubila bitku za život

"Uprkos naporima medicinskog osoblja Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS pacijentkinja je preminula oko 16 časova", saopšteno je iz UKC-a.

Породица Малић

Hronika

Djevojčica na aparatima za disanje: Porodica Malić povrijeđena uoči donatorske večeri

Milica Malić

