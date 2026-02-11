Teslić proglasio Dan žalosti nakon smrti djevojčice Milice Malić

Na području Teslića za sutra (12.02.2026. godine) je proglašen Dan žalosti povodom tragične smrti djevojčice Milice Malić.

Gradonačelnik Teslića proglasio je dan žalosti na području ove lokalne zajednice na dan kada će Milica biti sahranjena.

"Dan žalosti obilježiće se spuštanjem zastava na pola koplja na svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač grad Teslić i drugim javnim mjestima. Sva fizička i pravna lica dužna su da svoje ponašanje odnosno aktivnosti usaglase sa ovom Odlukom", saopšteno je iz GU Teslić.

Podsjećamo, djevojčica teško povrijeđena u nesreći kod Teslića preminula je juče na UKC RS.

"Uprkos naporima medicinskog osoblja Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS pacijentkinja je preminula oko 16 časova", saopšteno je iz UKC-a.