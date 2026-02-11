Lazar Čolaković - najmlađi guslar u Republici Srpskoj

Lazar Čolaković iz Istočnog Sarajeva ima osam i po godina i najmlađi je guslar u Republici Srpskoj. U njegovoj porodici gusle su decenijama čuvar tradicije, pa nije ni čudo što je mali Lazar nastavio stopama svojih predaka.

Ljubav prema guslama Lazar je otkrio kada je imao tek 4 godine. Deda mu je tada pokazao gusle i od tada ovaj narodni instrument sastavni je dio njegovog života.

- Prve gusle sam vidio kod djeda sa olimpijskim znakom. I djed mi je kupio gusle. Prvi nastup imao sam sa pet godina - rekao je Čolaković.

Lazar je član je Guslarskog društva Starina Novak iz Pala i redovno nastupa. Kada se pojavi sa guslama i pusti glas Lazar plijeni i osvaja publiku.

Lazar potiče iz porodice gdje su gusle bile sastavni dio svakodnevnice. Njegov pradjed je pravio gusle, ali djed je glavni krivac što je mali Lazar postao vjerni čuvar tradicije i narodnih običaja. Piše mu pjesme i prati ga na nastupima.

- Gdje god se pojavi senzacija je, vole ga. Zna da pjeva i zovu ga na nastupe. Bio je u Srbiji, Crnoj Gori i u Republici Srpskoj,..napisao sam mu pjesmu "Ja sam braćo Srbin mali" i najviše traže tu pjesmu - rekao je djed Miš Kenjić.

Osim gusala Lazar, voli i crtanje. Nacrtao je brojne ličnosti iz srpske istorije, a posebno je zanimljiv crtež Leonarda da Vinčija. Ovaj talentovan i dječak ima i druge hobije.

(RTRS)