Odluka koja mijenja isplatu penzija: Šta donosi 1. maj?

Izvor:

RTRS

10.02.2026

20:45

Komentari:

0
Одлука која мијења исплату пензија: Шта доноси 1. мај?
Foto: ATV

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske od 1. maja ukida isplatu penzije putem punomoći date Fondu.

Od navedenog datuma, penzija će se isplaćivati isključivo na ime i lični račun korisnika prava, a isplata trećim licima, po bilo kom osnovu punomoći, više neće biti moguća.

"Ova mjera donosi se s ciljem unapređenja pravne sigurnosti korisnika, sprečavanja mogućih zloupotreba i dodatne zaštite prava korisnika i sprečavanja nepripadajuće isplate sredstava", rekao je direktor Fonda PIO Mladen Milić za RTRS.

Ротација полиција

Svijet

Muškarac na dopustu iz zatvora ubio majku, suprugu i kćerku

Korisnici prava koji su do sada penziju primali putem punomoći, potrebno je da blagovremeno preduzmu neophodne radnje kako bi se obezbijedila nesmetana isplata penzije na njihovo ime, odnosno da dostave podatke o ličnom računu otvorenom na ime korisnika prava.

"Imali smo u praksi slučajeve zloupotrebe, pri čemu je pričinjena šteta oko 100.000 KM", upozorio je Milić.

Punomoćnicima korisnika prava koji penziju primaju putem pošte na prednjoj strani čeka za januarsku penziju štampano je obavještenje, a isto će biti i na čeku za februarsku i martovsku penziju.

Cilj ove mjere je da se obezbedi redovna, sigurna i transparentna isplata penzija, uz punu zaštitu interesa korisnika prava i sprečavanja isplate nepripadajućih sredstava.

  Najnovije

  Najčitanije

