Lalović: Transport pacijenata otežan, ali bezbjednost nije ugrožena

Direktor Univerzitetske bolnice Foča Nenad Lalović rekao je Srni da zbog prekida putne komunikacije Foča - Trnovo transport pacijenata jeste otežan, ali da bezbjednost i život pacijenata nisu u groženi ni u jednom trenutku.

Lalović je napomenuo da je Univerzitetska bolnica u Foči nastavna baza Medicinskog fakulteta i ozbiljna zdravstvena ustanova, koja pruža širok dijapazon usluga sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

"Pacijenti kod nas dolaze iz drugih zdravstvenih ustanova, a rijetko suprotno. A ako je to potrebno, tu su alternativni pravci ka Sarajevu preko Rogatice ili Goražda", rekao je Lalović.

On je dodao da se ekstremno rijetko dešava transport u Univerzitetski klinički centar u Banjaluci, ali da Vlada Srpske ima i Helikopterski servis, koji je pacijentima na raspolaganju u hitnim slučajevima.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao je Srni da je danas počela sanacija klizišta na putnom pravcu Foča - Trnovo, te da će uskoro startovati i sanacija stubova mosta.