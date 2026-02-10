U Banjaluci i Foči najveća učestalost oboljenja sličnih gripu

Domovi zdravlja u Republici Srpskoj prijavili su 4.322 akutne respiratorne infekcije i 528 oboljenja sličnih gripu, najviše na području Foče i Banjaluke, rečeno je u Institutu za javno zdravstvo.

U bolnicama u Republici Srpskoj od 26. januara do 1. februara prijavljen je 61 oboljeli od teške akutne respiratorne infekcije koji su zahtijevali hospitalizaciju.

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci na liječenju su 24 pacijenta, a u bolnicama u Prijedoru 14, u Doboju 10, u Bijeljini osam, u Zvorniku i Trebinju po dva i u Gradišci jedan.

Najveći broj oboljelih od akutnih respiratornih oboljenja i oboljenja slična gripu dosad je u uzrasnim grupama od 30 do 64 i od pet do 14 godina, dok su u kategoriji teških akutnih respiratornih infekcija najviše obolijevali najstariji i najmlađi.

Od početka sezone, novembra prošle godine, ukupno je prijavljeno 82.050 akutnih respiratornih infekcija, 11.290 oboljenja sličnih gripu, dok je teških akutnih respiratornih infekcija registrovano 1.465.