Vjeruje se da će vam se grijesi oprostiti ako izgovorite ovu molitvu!

Izvor:

Kurir

10.02.2026

07:03

Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas se sjećaju Prepodobnog Jefrema Sirina, najznačajnijeg crkvenog oca sirijske tradicije i svetitelja koji je živio u doba cara Konstantina u 4. veku.

Prepodobni Jefrem Sirin rođen je u Siriji u porodici siromašnih roditelja u vrijeme cara Konstantina Velikog. Predanje kaže da je mladost proveo burno - bio je poznat kao prek čovjek i ljutit ratnik koji je neumjereno trošio i ponašao se razuzdano.

Ipak, u nekom momentu Jefrim je prelomio i potpuno promenio život posvetivši se potpuno molitvi i Bogu. Bio je učenik svetog Jakova Nisibijskog, a savremenik i prijatelj Vasilija Velikog. Uskoro se pokazao kao veliki govornik. Jedan spis govori da se "lila mudrost s jezika njegovog kao medeni potok, a iz očiju su mu neprestano tekle suze".

Крст

Društvo

Sutra nikako ne uzimajte ovaj predmet u ruke! Vjeruje se da ćete povrijediti sveca

Jefrem je, priča kaže, bio jako vrijedan i neprestano je pisao knjige i podučavao monahe i narod, pa su iza njega ostala mnogobrojna dela koja se i danas proučavaju. Najpoznatija je molitva uz Časni post: Gospodi i Vladiko života mojego.

Iako su vjernici htjeli da ga postave za episkopa, Jefrem je to odbio i do kraja života živio u miru i dubokoj molitvi. Umro je u dubokoj starosti 378. godine. Sveti Jefrem je uglavnom apostol pokajanja i zaštitnik svih onih koji su uvidjeli svoje greške i sada pokušavaju da ih isprave. Njegovi spisi i danas omekšavaju srca mnogih koji su duboko zagazili u greh i vraćaju ih Hristu i vjeri.

Život i učenje ovog svetitelja najbolji su pokazatelj da je uvijek moguće vratiti se na ispravan put i život provesti živeći po moralnim načelima i u ljubavi sa bližnjima. Zato se vjeruje da će danas grijehovi biti oprošteni svima koji od Prepodobnog Jefrema Sirina i Boga iskreno zatraže oproštaj i pomole se.

Ovo je molitva kojom se možete obratiti svetitelju: "Potocima tvojih suza besplodnu pustinju si obrađivao i uzdasima iz dubine duše, umnožio si velikim trudom svoje talante. Bio si svećnjak svijetu, sijajući svojim čudesima, Jefreme oče naš: Moli Hrista Boga, da spase duše naše.

