Logo
Large banner

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH - nepravda prema SPC je ispravljena

Izvor:

RTRS

03.02.2026

17:14

Komentari:

0
Земљиште гдје се налази Саборна Црква пресвете Богородице у Зеници рјешењем општинског суда у Зеници уписано је у својину државе са 1/1, саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
Foto: Facebook

Nepravda prema SPC je ispravljena - navode u Odboru za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH podsjeća da je cjelokupna srpska zajednica u Republici Srpskoj, Srbiji i dijaspori bila gnjevna zbog nepravednog i protivpravnog upisa Saborne crkve u Zenici kao "državne svojine"

"Država" je izbrisana a Srpska Crkva je upisana kao vlasnik Srpske Crkve u centru Zenice. Srpska pravoslavna crkva je upisana kao vlasnik Saborne crkve presvete Bogorodice u Zenici. To je sada i zvanično, uspjeli smo", poručili su u Odboru.

U poslu koji radimo, kažu u Odboru, za podršku smo zahvalni svim institucijama Republike Srpske, Upravi za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Vlade Srbije, udruženju geoinformatičara "Dekom" i naročito sveštenstvu SPC.

"Kao što smo obećali prošle godine, naći ćemo svako groblje svaku kapelu i svaku Crkvu, provjeriti ko je upisan kao vlasnik. Ne smije se nijedno srpsko groblje kapela crkva voditi ni na "državi" ni na opštini ni na federaciji. Crkva u Zenici je dokaz da kad svi ustanemo sve možemo. Sad treba raditi na upisima grobalja kapela i crkava u Ključu, Brezi, Mostaru, Bihaću, Sarajevu, Gračanici, Gradačcu", navodi se u saopštenju Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

Podijeli:

Tagovi:

SPC

Crkva

Mostar

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Земљиште гдје се налази Саборна Црква пресвете Богородице у Зеници рјешењем општинског суда у Зеници уписано је у својину државе са 1/1, саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.

Društvo

Crkva u Zenici vraćena u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve

9 h

0
Сутра натпросјечно топло

Društvo

Sutra natprosječno toplo

10 h

0
Сарајево смог магла

Društvo

U dva bh. grada vrlo nezdrav vazduh

10 h

0
Теодор Мајмуновић

Društvo

Majmunović podnio ostavku

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

22

53

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

22

48

Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

22

40

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

22

36

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner