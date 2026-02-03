Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH - nepravda prema SPC je ispravljena

Nepravda prema SPC je ispravljena - navode u Odboru za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH podsjeća da je cjelokupna srpska zajednica u Republici Srpskoj, Srbiji i dijaspori bila gnjevna zbog nepravednog i protivpravnog upisa Saborne crkve u Zenici kao "državne svojine"

"Država" je izbrisana a Srpska Crkva je upisana kao vlasnik Srpske Crkve u centru Zenice. Srpska pravoslavna crkva je upisana kao vlasnik Saborne crkve presvete Bogorodice u Zenici. To je sada i zvanično, uspjeli smo", poručili su u Odboru.

U poslu koji radimo, kažu u Odboru, za podršku smo zahvalni svim institucijama Republike Srpske, Upravi za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Vlade Srbije, udruženju geoinformatičara "Dekom" i naročito sveštenstvu SPC.

"Kao što smo obećali prošle godine, naći ćemo svako groblje svaku kapelu i svaku Crkvu, provjeriti ko je upisan kao vlasnik. Ne smije se nijedno srpsko groblje kapela crkva voditi ni na "državi" ni na opštini ni na federaciji. Crkva u Zenici je dokaz da kad svi ustanemo sve možemo. Sad treba raditi na upisima grobalja kapela i crkava u Ključu, Brezi, Mostaru, Bihaću, Sarajevu, Gračanici, Gradačcu", navodi se u saopštenju Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.