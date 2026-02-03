Majmunović podnio ostavku

Izvor:
SRNA
03.02.2026
12:36
Komentari:0
Teodor Majmunović podnio je ostavku na funkciju potpredsjednika Omladinskog savjeta Republike Srpske zbog, kako je naveo, nemogućnosti da taj posao obavlja u punom kapacitetu.
"U takvim okolnostima, smatram odgovornim da ne učestvujem u procesima u kojima ne mogu dati puni doprinos", naveo je u saopštenju Majmunović, koji je u Omladinskom savjetu Republike Srpske funkciju potpredsjednika obavljao kao predstavnik organizacije "Transparentni mladi" Istočno Novo Sarajevo - punopravne članice Savjeta.
Republika Srpska
Denis Šulić našao novi posao
Majmunović je rekao da se tokom ove sedmice očekuje imenovanje delegata za Skupštinu Omladinskog savjeta Republike Srpske i izrazio nadu da će taj proces proteći u skladu sa važećim pravilnicima, te da će se kroz rad Skupštine moći predložiti nove inicijative za unapređenje položaja mladih u Srpskoj.
Scena
''Svi su mislili da je Zdravko Čolić umro'': Objava šokirala javnost
"Moja ostavka ne predstavlja odustajanje od omladinskog aktivizma, već ličnu odluku zasnovanu na principima odgovornosti i poštovanja institucionalnih procedura. I dalje ostajem opredijeljen da kroz različite oblike djelovanja doprinosim poboljšanju položaja mladih u društvu", istakao je Majmunović.
Najnovije
Najčitanije
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Trenutno na programu