Majmunović podnio ostavku

Izvor:

SRNA

03.02.2026

12:36

Теодор Мајмуновић
Foto: Palelive

Teodor Majmunović podnio je ostavku na funkciju potpredsjednika Omladinskog savjeta Republike Srpske zbog, kako je naveo, nemogućnosti da taj posao obavlja u punom kapacitetu.

"U takvim okolnostima, smatram odgovornim da ne učestvujem u procesima u kojima ne mogu dati puni doprinos", naveo je u saopštenju Majmunović, koji je u Omladinskom savjetu Republike Srpske funkciju potpredsjednika obavljao kao predstavnik organizacije "Transparentni mladi" Istočno Novo Sarajevo - punopravne članice Savjeta.

Денис Шулић

Republika Srpska

Denis Šulić našao novi posao

Majmunović je rekao da se tokom ove sedmice očekuje imenovanje delegata za Skupštinu Omladinskog savjeta Republike Srpske i izrazio nadu da će taj proces proteći u skladu sa važećim pravilnicima, te da će se kroz rad Skupštine moći predložiti nove inicijative za unapređenje položaja mladih u Srpskoj.

zdravko colic screenshot youtube

Scena

''Svi su mislili da je Zdravko Čolić umro'': Objava šokirala javnost

"Moja ostavka ne predstavlja odustajanje od omladinskog aktivizma, već ličnu odluku zasnovanu na principima odgovornosti i poštovanja institucionalnih procedura. I dalje ostajem opredijeljen da kroz različite oblike djelovanja doprinosim poboljšanju položaja mladih u društvu", istakao je Majmunović.

