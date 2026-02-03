Logo
Narandžasto upozorenje zbog padavina i olujnog vjetra: Izdate preporuke građanima

03.02.2026

11:32

Наранџасто упозорење због падавина и олујног вјетра: Издате препоруке грађанима
Foto: Tanjug/AP/Hassan Ammar

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za sutra narandžasto upozorenje zbog najavljenih intenzivnih padavina i jakog do olujnog vjetra.

Intenzivnije padavine očekuju se u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine, a jaki do olujni vjetar očekuje se u Hercegovini, kao i u zapadnim i djelimično centralnim područjima.

Полиција Хрватска

Region

Incident na ulici: Nakon svađe se čuli pucnji, povrijeđeni i maloljetnici

Očekivana količina padavina biće između 50 i 80 litara po metru kvadratnom, a očekuju se i udari vjetra između 60 i 80, a ponegdje i do 90 kilometara na čas.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda građanima su preporučili da preduzmu mjerne opreza i prate prognozu vremena, te da budu spremni na prekid aktivnosti na otvorenom.

