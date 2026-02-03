Modričanin ukrao pet traktora, evo kolika ga robija čeka

Boro Lj. (56) Iz Modriče osuđen je u dobojskom Okružnom sudu na godinu i po zatvora zbog krađe pet traktora na području Šamca koje je zatim prodao.

U pitanju je nepravosnažna presuda kojom je optuženi oglašen krivim zbog krivičnog djela teška krađa.

Kako se navodi u presudi, u periodu od 1. avgusta 2022. do 30. avgusta 2022. godine, iz kruga jednog preduzeća ukrao je pet radnih mašina.

Radi se o šumskim traktorima koji su bili lagerovani ispred zgrada preduzeća, koje je u zakupu jedne poljoprivredne zadruge.

Kako se dalje navodi, sredinom avgusta 2022. godine jednu radnu mašinu, zglobni šumski traktor marke Timberjack koji je ukrao, prodao je D.A. za 15.000 KM.

Zatim je 19.avgusta 2022. godine utovario, a potom i odvezao dvije radne mašine - šumske traktore u firmu koja se bavi otkupom sekundarnih sirovina, i prodao ih kao staro željezo za iznos od 13.037,00 KM.

"Potom je tačno neutvrđenog dana, otuđene dvije radne mašine – dva šumska zglobna traktora i to jedan marke Timberjack i drugi marke Clark 666 uz upotrebu adekvatne opreme i mehanizacije utovario na kamion i prikolicu - labudicu, kojom je upravljao D.R, koji je i kupio navedene dvije radne mašine za iznos od 15.000 KM", piše u presudi.

Kako se dodaje, o tome su B.Lj. i D.R. sačinili i kupoprodajni ugovor 13.septembra 2022. Godine.

"Dakle, oduzeo je tuđe pokretne stvari i protivpravno ih prisvojio, a vrijednost ukradenih stvari prelazi iznos od 10.000KM", piše u presudi.

Optuženi je oslobođen plaćanja troškova krivičnog postupka i isti padaju na teret budžetskih sredstava, a oštećeni I.B. sa imovinskopravnim zahtjevom upućen je na parnicu, piše Glas.