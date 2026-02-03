Stefan Papić čeka izručenje Belgiji

Stefan Papić, koji ima dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i Nizozemske, izveden je u poned‌jeljak, 2. februara, pred Međunarodno-pravno od‌jeljenje suda u Amsterdamu.

Izručen Holandiji

Stefan Papić, rođen u Sarajevu, a odrastao u Bredi, sumnjiči se za pranje novca preko umjetničke galerije u Bredi.

On je prošle sedmice izručen od strane Ujedinjenih Arapskih Emirata Nizozemskoj, a u pritvoru ostaje do izručenja Belgiji.

Ono što je zanimljivo jeste da je Papić Nizozemskoj izručen privatnim avionom.

Prema riječima portparola Tužilaštva, Papić je uhapšen na osnovu belgijskog evropskog naloga za hapšenje (EAB).

Holandski mediji prenose da će u roku od 60 do 90 dana biti ponovo izveden pred međunarodno pravno od‌jeljenje, koje će odlučiti o izručenju Belgiji.

"Desna ruka" belgijskog narko-bosa Flora Bresersa

Stefan Papić je godinu dana proveo u pritvoru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gd‌je je i uhapšen.

Njega belgijsko pravosuđe tereti da je sarađivao sa najvećim kriminalcima: s jedne strane bio je "desna ruka" belgijskog narko-bosa Flora Bresersa, a s druge strane njegovo ime se godinama pojavljuje u nizozemskim istragama o pranju novca povezanih sa Edinom G., s kojim Papić dijeli bh. porijeklo, a navodno su zajedno odrasli u Bredi.

Inače, Papić je bio registrovan kao direktor galerije Puro Arte u Bredi.

Policija je 2019. godine izvršila pretres u galeriji u sklopu istrage o velikoj trgovini kokainom iz Perua.

Njegovo ime se više puta pominjalo na suđenjima u Bredi.